Regresa la feria del vino «granaíno»

Gran noticia para los amantes del vino y la buena comida. La Feria del Vino con denominación de origen de Granada, un evento emblemático que resalta la riqueza enológica de nuestra región, regresa del 25 al 27 de abril. Este año, una vez más, el Paseo del Salón será el escenario perfecto para disfrutar de una experiencia única. En esta edición, la tercera, podrás deleitarte con una variada oferta gastronómica, donde destacan reconocidas marcas locales. Podrás saborear las delicias de Sancho Original, La Zurita, La Chulapa, Negroni Pizza Bar, La Barra de San Remo, Perromedio, Picao Brasa Bar, Olé Mis Croquetas, Casa Mijita y no te olvides de los dulces de Kimcakes y la energía de Kubik Coffee para cerrar tu experiencia con un buen café. Oferplan Granada se suma a esta gran propuesta y lo hace con un número limitado de entradas a un precio exclusivo para nuestros lectores y usuarios. Te dejamos enlace para que no te pierdas todo lo que está por llegar.

La feria no solo es un deleite para el paladar, sino también para los oídos. La música en directo estará presente para animar el ambiente, con actuaciones de Indica (Ex Dolly Rose), Lamaar y su Cuarteto, Mobox DJ, Elegante y Embustero, Maoc DJ, Plata y Espada, y El Niño del Albayzín. Recuerda que, por cuestiones de organización, no se permitirá la entrada con alimentos de fuera, a menos que sean necesarios por razones de intolerancias alimentarias. Así que haz espacio en la agenda y prepárate para disfrutar de una celebración del vino y la gastronomía con un toque muy granadino.

FERIA DEL VINO

Dónde: Paseo del Salón.

Cuándo: 25, 26 y 27 de abril desde las 12:00h.

Tipo entradas: Entrada libre y para todo el día.

LA ENTRADA INCLUYE:

1 copa cristal + 2 CONSUMICIONES de vino con D.O GRANADA.

El precio de los platos es único, 10€ y cada establecimiento dispone de tres platos a elegir.