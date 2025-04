Los regantes piden un decreto de sequía que ayude a paliar las pérdidas por la falta de agua

El pleno de la Comisión de Desembalse de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) aprobó este martes el desembalse para el riego en el sistema ... de regulación general durante la campaña 2025, desde hoy y hasta el 30 de septiembre. Más de 20.000 agricultores granadinos estaban pendientes de esta decisión. El anuncio no fue bueno. Al contrario de lo que ha ocurrido en otros puntos de la cuenca, en la provincia ha llovido poco y las dotaciones de agua se aproximan más a las de 2023, cuando la sequía provocó restricciones importantes, que a las de 2024. La falta de agua tendrá consecuencias en las cosechas. Y desde la asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) afirman que ya han pedido un decreto de sequía para paliar las consecuencias.

El secretario general de Feragua, Pedro Parias, explicó en declaraciones a IDEAL que las lluvias de marzo no han sido suficientes para llenar los pantanos. La provincia granadina es la que peor parada ha salido. Y por eso, han reclamado un decreto de sequía para que se adopten medidas que sirvan para reducir el efecto de las pérdidas que previsiblemente sufrirán los agricultores. «En otras zonas de la cuenca hay más tranquilidad. Pero en Granada es donde menos ha llovido», indica Parias. Explica que con este decreto conseguirían una condonación de cánones y tarifas. Asimismo, valdría para lograr un ahorro en el IBI o bonificaciones fiscales. También abriría la puerta a obras de emergencia que sirvieran para que los agricultores tengan acceso a más agua.

Parias apunta que, por ejemplo, en el pantano de San Clemente la dotación aprobada será de un máximo de 2.240 metros cúbicos por hectáreas, tampoco será elevada en otros como el de la Hoya de Guadix. Por eso, desde Feragua consideran que la solución es que se adopten medidas que reduzcan los efectos de esta falta de agua. Recalca que además de las exenciones fiscales, este decreto de sequía puede servir para que se lleven a cabo otras actuaciones que faciliten el acceso al agua. También indica que sería importante fomentar el uso de aguas regeneradas.

El secretario general de Feragua reconoce que la situación no es tan crítica como en 2023, cuando se obtuvo el decreto de sequía, pero sí es complicada y confían en obtener estas ayudas para los agricultores.

Por su parte, el secretario de la Comunidad de Regantes, José Luis Taboada, dice que aunque la dotación de Quéntar-Canales, la que llega a los cultivos de la Vega, sea la misma del ejercicio pasado, se queda un poco corta. Taboada señala que en 2024 pudieron aguantar hasta junio sin el agua de la dotación, pero este año la necesitan ya. «No vamos a llegar al final de campaña», asevera.

Taboada precisa que en la Vega hay cultivos de invierno y verano y que se organiza para que el agua llegue a todos. Sin embargo, este año ha llovido menos de lo que parece, en los pantanos no hay tanta agua y la situación es ajustada. Por eso, se reunirá con las comunidades de regantes para adoptar medidas para reducir al máximo los efectos de esta sequía.

Las zonas regables de la provincia de Granada son las que tienen mayores restricciones para este año al no haber mejorado en la misma proporción que el resto de las de la cuenca la situación de las reservas hídricas por falta de precipitaciones. A pesar de que muchos tendrán la sensación de que no ha parado de llover durante el mes de marzo, los datos de la provincia muestran que no ha caído suficiente agua. El abastecimiento que depende de los embalses de la cuenca del Guadalquivir , según el presidente de la CHG, Joaquín Páez, está garantizado para más de tres años. Pero el campo, de momento, tendrá más problemas de los deseados.