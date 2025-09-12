Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de los trabajos de construcción del primer tramo. Pepe Marín

Los regantes negocian financiar al 50% las nuevas obras de Rules

El inicio de los trabajos está previsto para finales de 2025, pero aún no se ha suscrito el convenio que desbloquea el segundo tramo

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:34

La Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, que aglutina a 46 agrupaciones de agricultores de la comarca de la Costa Tropical, pide auxilio a ... las administraciones para afrontar las obras del segundo tramo de las canalizaciones de Béznar-Rules –conocido técnicamente como desglosado 3 y que lleva agua a Almuñécar–. Los beneficiarios de un infraestructura que se espera desde hace más de 20 años plantearán al Gobierno central financiar al 50% la ejecución, ante el «aprieto» que les supone el desembolso millonario. El inicio de los trabajos estaba previsto para finales de este 2025, pero los agricultores aún no han firmado todavía el acuerdo con Aguas de las Cuencas de España, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, con la esperanza de lograr antes la obtención de fondos.

