Los regantes negocian financiar al 50% las nuevas obras de Rules

La Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, que aglutina a 46 agrupaciones de agricultores de la comarca de la Costa Tropical, pide auxilio a ... las administraciones para afrontar las obras del segundo tramo de las canalizaciones de Béznar-Rules –conocido técnicamente como desglosado 3 y que lleva agua a Almuñécar–. Los beneficiarios de un infraestructura que se espera desde hace más de 20 años plantearán al Gobierno central financiar al 50% la ejecución, ante el «aprieto» que les supone el desembolso millonario. El inicio de los trabajos estaba previsto para finales de este 2025, pero los agricultores aún no han firmado todavía el acuerdo con Aguas de las Cuencas de España, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, con la esperanza de lograr antes la obtención de fondos.

Maximino Prados, presidente de los regantes, ha solicitado un nuevo encuentro tanto –por un lado– con la Subdelegación del Gobierno como con la Junta de Andalucía para abordar el asunto. «Esta obra retiene el futuro y el avance de la costa. Nos tiene amarrados. No hay agua garantizada para las fincas y compromete por completo el relevo generacional. La necesitamos, pero nos cuesta pagarla», resume el máximo representante de los regantes del litoral. «Queremos sentarnos con todas las administraciones de nuevo para fijar una hoja de ruta y una línea de financiación», insiste. Para iniciar los trabajos, los regantes tendrían que poner ocho millones de euros de aval.

En principio, según la comunidad de regantes, el encuentro con el subdelegado está previsto para la semana que viene. Los agricultores han propuesto además desarrollar unas interconexiones que sustituyan al tramo cuatro para así abaratar los costes, dado que solo el desglosado 3 se ha valorado en 80 millones de euros. El Ayuntamiento de Almuñécar destinará su propio presupuesto para analizar la viabilidad técnico-administrativa de que una veintena de comunidades de regantes, potencialmente incluidas en el futuro desglosado 4, puedan recibir agua a través del segundo tramo.

Por su parte, la Subdelegación del Gobierno señala que el desglosado tres, el segundo tramo, está pendiente de la firma del convenio entre Acuaes y la Comunidad General de Regantes cuando los regantes, «que lo están hablando con las distintas comunidades, lo considere». El Ejecutivo destaca que el modelo de financiación es el mismo que sigue Acuaes en cualquier lugar de España; se hace la obra y luego hay una recuperación de costes a 30 años por parte de los beneficiarios de la actuación. La única novedad es que en este caso la recuperación de costes no se inicia hasta que el agua llegue a las explotaciones. «Es el acuerdo al que llegó la Comunidad General con el secretario de Estado de Medio Ambiente», subraya la subdelegación.

La Junta de Andalucía afirma que han recibido la petición de la comunidad general de regantes para mantener un encuentro. La administración andaluza manifiesta que «valorarán las opciones» que los agricultores planteen. Eso sí, indican que el proyecto es competencia del Gobierno de España, «quienes llegaron a un acuerdo con los agricultores» y los que deben responder ante la obra.

Esta batalla para lograr una ayuda extra para la financiación se produce después de que el Gobierno anunciara en 2021 que destinaría 105 millones de euros de fondos europeos Next Generation para ejecutar los dos primeros tramos de las canalizaciones. Para ello, las tuberías deberían estar construidas en 2026. Las obras del primer tramo, el desglosado número 9, valoradas en 60 millones, sí llegan al plazo previsto. Pero el segundo tramo, que se atascó en su tramitación ambiental, se quedó al margen de estas subvenciones.

Futuro de la obra

Tampoco se ha despejado la duda sobre si finalmente se simplificará lo que queda del proyecto de las tuberías. El plan general contemplaba once tramos en total y en 2024, con los dos primeros en trámite, se decidió simplificarlo en dos tramos. Sin embargo, con las dificultades de financiación de los regantes se ha levantado el pie del acelerador.

Por último, el primer tramo de Rules, el desglosado número 9 ahora en obras, ha alcanzado ya el 65% de avance total en su ejecución, donde un 80% de longitud de las conducciones ya se ha colocado. La fecha de finalización es junio de 2026. El desglosado número 9, con 16,5 kilómetros y valorado en 66,5 millones, acabará con la dependencia a las aguas subterráneas de una decena de municipios, aumentará la capacidad de abastecimiento, renovará el ciclo integral de agua y mejorará instalaciones que suman cien años de antigüedad.