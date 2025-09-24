Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La reforma de Tejeiro encara el final con la construcción del nuevo acerado

Urbanismo espera concluir los trabajos en la calle a principios de noviembre

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:19

La reforma de Portón de Tejeiro y las calles del entorno encara el tramo final. Después de un verano en el que se aceleraron los ... trabajos aprovechando la desbandada de residentes con motivo de las vacaciones, los operarios acaban de iniciar la construcción del nuevo acerado, uno de los últimos hitos de referencia en el proyecto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Apuñalan a un joven de 19 años en Las Gabias
  2. 2 Amazon busca trabajadores para su centro logístico de Granada
  3. 3 Acepta 27 años de cárcel el asesino de Manuel, el hombre de 42 años hallado muerto en la Fuente de la Bicha
  4. 4 85 viviendas de protección oficial para la Casa Común de Fray Leopoldo
  5. 5 Detenido un joven de 18 años por el apuñalamiento de otro de 19 en La Gabias
  6. 6

    La Guardia Civil investiga un posible tiroteo en una pelea en Santa Fe
  7. 7

    Las frutas gigantes que se vuelven arte en cuatro rotondas de Almuñécar
  8. 8 Granada arreglará calles con el asfalto inteligente de la UGR: Portón de Tejeiro, la primera
  9. 9

    Santo Domingo lanza un SOS tras un desprendimiento en la cúpula
  10. 10 El Supremo abre una pieza separada por la trama Koldo para los empresarios de Baza y su cuñado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La reforma de Tejeiro encara el final con la construcción del nuevo acerado

La reforma de Tejeiro encara el final con la construcción del nuevo acerado