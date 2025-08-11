Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Bola de fuego en Granada @jmmadiedo

Las redes 'explotan' con la bola de fuego en Granada: «Nunca vi algo parecido»

Muchos usuarios compartieron sus sensaciones impresionados por el fenómeno

C. Á.

Lunes, 11 de agosto 2025, 09:23

El verano se presta para muchas cosas, entre otras para disfrutar de una noche mientras observas el cielo y, de repente, una bola de fuego lo cruza sin previo aviso. Ocurrió la noche de este domingo poco antes de las doce y las reacciones no se han hecho esperar.

«Nunca vi algo parecido». Así reaccionó Adrián González, al frente de la cuenta de información meteorológica @Granada_Meteo, cuando vio el cielo iluminado con semejante fenómeno. Las reacciones se sucedieron desde puntos de toda la geografía granadina como Ogíjares, Caniles, La Mamola o Salobreña. «Sigo flipando», decía otro usuario en la red social X ante tal evento. También desde otros puntos de la geografía española como Benidorm o Valencia compartieron sus impresiones.

En medio de los comentarios de asombro se generó un amplio debate en torno a su origen, aunque desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) el director del proyecto SMART, José María Madiedo, ha aclarado que el fenómeno se produjo como consecuencia de la reentrada en la atmósfera terrestre de un objeto artificial, muy probablemente un satélite. El objeto entró en la atmósfera a una velocidad de unos 29 mil kilómetros por hora. El brusco rozamiento con el aire a esta enorme velocidad hizo que el objeto se rompiese en multitud de fragmentos, que se volvieron incandescentes.

