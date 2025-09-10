Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un hombre mata con arma de fuego y se atrinchera con la mujer del fallecido en Huétor Santillán,

La redactora Laura Velasco informa desde el lugar del atrincheramiento

El crimen se habría producido en plena calle, donde un varón ha perdido la vida por los disparos de arma de fuego

Ideal

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 19:57

La Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo policial en Prado Negro, un paraje del municipio de Huétor Santillán, después de que se haya producido ... un homicidio en plena calle en torno a las 16.00 horas. El presunto autor y su víctima se conocían, eran vecinos. El crimen se habría producido en plena calle, donde un varón ha perdido la vida por los disparos de arma de fuego.

