El crimen se habría producido en plena calle, donde un varón ha perdido la vida por los disparos de arma de fuego
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 19:57
La Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo policial en Prado Negro, un paraje del municipio de Huétor Santillán, después de que se haya producido ... un homicidio en plena calle en torno a las 16.00 horas. El presunto autor y su víctima se conocían, eran vecinos. El crimen se habría producido en plena calle, donde un varón ha perdido la vida por los disparos de arma de fuego.
🔴 La redactora Laura Velasco informa desde el lugar del atrincheramiento. Un hombre ha matado a otro con arma de fuego y se ha atrincherado con la mujer del fallecido en Huétor Santillán— ideal_granada (@ideal_granada) September 10, 2025
Posteriormente, el autor de los disparos, se ha atrincherado en una vivienda de Prado Negro, donde mantiene retenida a la mujer de la víctima mortal.
