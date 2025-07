Recupera el dinero que le birlaron unos hackers porque su banco pecó de falta de seguridad

Carlos Morán Granada Domingo, 27 de julio 2025, 23:55 Comenta Compartir

El perjudicado estaba distraído con sus niños cuando le llegó un aviso que parecía ser de su banco. El mensaje contenía un enlace a una ... página «como la» de su entidad financiera y clicó en él. Sin pretenderlo, había abierto la puerta de sus cuentas a los hackers, a los piratas informáticos. Poco después, el afectado se dio cuenta de que le estaban desplumando. Su dinero volaba a toda velocidad en compras que él no había autorizado. Una locura. Le estaban birlando sus ahorros ante sus ojos. Telefoneó al banco, «pero no le ayudaron en nada». Eran las nueve de la noche y tuvo que esperar hasta el día siguiente para tratar de parar la sangría. Mientras tanto, los estafadores continuaron haciendo caja. «El pasado día 1 de junio de 2022, sobre las 21 horas, recibió un sms en su número móvil, supuestamente de su entidad financiera (...), con un enlace (...) donde le solicitaban una serie de datos. Al comprobar, a través de la aplicación de banca electrónica, que le estaban realizando distintos cargos no autorizados en su tarjeta y en su cuenta corriente, se puso en contacto telefónico con la entidad (...), solicitando la anulación de la tarjeta. La demora de la entidad en atender la petición (no fue sino hasta el día siguiente, por la mañana, cuando tras personarse en la oficina de Guadix, procedieron a la anulación de la tarjeta) permitió que se realizaran numerosas transacciones fraudulentas en un brevísimo periodo de tiempo, y pese a que algunas fueron anuladas, (...), finalmente se mantuvieron cargos no autorizados por un importe total de 2.122 euros», detalla la sentencia del juzgado accitano que vio el caso y que ahora ha condenado a la empresa crediticia a devolver a la víctima esa cantidad (más los intereses correspondientes).

El fallo es firme, lo que supone que no puede ser recurrido ante una instancia judicial superior. «Conducta diligente» de la víctima La resolución deja claro que el damnificado actuó correctamente. En este sentido, considera que fue el banco el que pecó de falta de seguridad. «(...) Nos encontramos, de un lado, ante una conducta diligente del titular de la cuenta, que informó, inmediata y reiteradamente, al personal de entidad de lo que estaba sucediendo, cumpliendo la obligación que expresamente le imponía la normativa comunitaria y nacional; y, de otro lado, ante un servicio que se presta defectuosamente por el proveedor, tanto por no tomar en consideración la información recibida pese a su gravedad, como por omitir la adopción de medidas que posibilitaran la detección de eventuales maniobras fraudulentas», dice la sentencia. El juzgado apuntala su decisión preguntándose por la ausencia de reacción del banco pese a la frenética actividad que desplegaron los hackers tras colarse en las cuentas del demandante. «(...) Llegaron a asociar hasta cuatro dispositivos distintos en poco tiempo, de los cuales se desconoce su IP y origen, que no pertenecerían al usuario y (...) se realizaron 24 operaciones de compras u otras órdenes bancarias como solicitudes de alta de tarjetas de prepago así como en compras, en transferencias e incluso en pago en efectivo en cajeros, en pocas horas, cuando no parece habitual por parte del cliente legítimo».

