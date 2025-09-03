Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pepe Marín

Recupera 4.580 euros que le sustrajeron unos hackers para comprar criptomonedas

El Juzgado considera que su banco no ha cumplido con diligencia la autenticación de las operaciones de pago

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 23:38

El Juzgado de Primera Instancia número 9 de Granada condena a una entidad bancaria a devolver 4.580 euros, más los intereses legales desde la ... fecha de presentación de la demanda, a un cliente que fue víctima de una estafa. El afectado demandó a su banco por incumplimiento de sus obligaciones como proveedor de servicios y el tribunal le ha dado la razón.

