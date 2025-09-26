La receta colombiana que se vende en Granada y es única en toda Europa Lo más importante para Adrián es que «los clientes se sientan como en casa»

Maria Dolores Martínez Granada Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:59 Comenta Compartir

En la vida de Adrián David Santamaría hay dos momentos clave: el día que aprendió la receta del arroz con leche y el día que conoció a su esposa Wendolín. Gracias a ellos ahora es el propietario de Don Rice, el único negocio de Europa dedicado exclusivamente a este delicioso postre. Se encuentra en la calle Loja, justo al lado de la Avenida Barcelona en el barrio del Zaidín.

Todo comenzó en 2006 en Colombia, cuando a los 15 años Adrián se adentra en este negocio de la mano de su amigo Andrés. Vende arroz con leche en Tuluá «puerta a puerta y en el centro» los fines de semana. Años después lo hace también, de manera más formal, en Pereira mientras estudia marketing y publicidad en la Fundación Universitaria del Área Andina. «Empecé a distribuirlo en las cafeterías de las universidades que hay allí y en puestos ambulantes». Tras un parón para acabar la carrera, decide dar el salto a Francia, su tierra natal. En París ejerce siete años «como mesonero» (camarero), profesión que ejerce también su esposa, la granadina Wendolín. Se conocen en el restaurante Le Bouillon de Ciudad de la Luz y formalizan una relación que los ha convertido en padres de la pequeña Alma. «Teníamos ganas de cambiar de vida y de trabajo». Un día su abuela nos llamó y nos dijo que teníamos un apartamento disponible en Ogíjares y que nos viniéramos para acá. A los quince días estábamos en Granada junto a mi madre, Dora».

De visita en Don Rice. M. D. Martínez

A partir de ahí, comenzó a madurar el proyecto de creación de Don Rice. «En Colombia ya lo vendía con queso y con brownie pero en Granada le he metido toppings adicionales y he creado nuevas recetas como el capuchino o la piña colada».

A primeros de septiembre, «estamos recién nacidos», abre su pequeño local donde lo más importante para Adrián es que «los clientes se sientan como en casa». Desde entonces, Don Rice ha encajado de maravilla entre el vecindario y la producción se acaba en el mismo día. «Al tratarse de un producto artesanal con leche fresca y entera, es bastante perecedero y lo vendemos el mismo día para que la gente lo tome con total confianza. Tenemos tanta demanda que no alcanza a hacer los tres sabores en el día, pese a que mi mujer me ayuda mucho. De momento, me estoy acomodando para repartirlo a domicilio también. Quiero hacer las cosas bien y poco a poco».

Su concepto es «recrear y darle vida a la receta del arroz con leche casera». Para ello lo ofrecen de distintos sabores: el tradicional, cuya receta es colombiana, el de leche de coco y el de natilla». Para Halloween adelanta que habrá sorpresa y sacará «una versión limitada con base de chocolate negro con diferentes toppings y una decoración bien bonita».

Al arroz con leche se le puede adicionar toppings crujientes (barquillos, almendra crunch, quipitos, lacasitos y galleta maría), salsas (dulce de leche y leche condensada), cacao o canela en polvo y helados (vainilla, dulce de leche, capuchino y coco). «También tenemos pensado sacar una receta de arroz con leche fruta de la pasión y otra para personas con intolerancia a la lactosa. La estamos estudiando porque la calidad de nuestro arroz con leche se la da la leche de vaca. Es algo complicado conseguir esa misma cremosidad».

Entre las recetas, se encuentra la versión de piña colada que es una «mezcla de arroz con leche de coco con una receta propia de piña calada. Se le añade coco rallado y helado de coco o, si lo prefieres, se cambia por dulce de leche». El capuchino tiene una base de arroz con leche tradicional con una capa de cacao en polvo, trocitos de brownie y helado de capuchino. Otra especialidad poco común es la mezcla de la base tradicional con queso y arequipe, una combinación muy original de dulce y salado. No puede faltar, estando en Granada, el Don Rice Grana con base de natilla, galleta maría y canela en polvo. Para los niños, el Don Rice Kids con base tradi y quipitos, trix y helado de vainilla.

Pese a llevar poco tiempo, las preferencias de la clientela empiezan a notarse. «Ha gustado demasiado» el arroz con leche de natilla, pero también el tradicional con brownie y helado y el de piña colada.

Temas

Granada

Colombia