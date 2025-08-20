Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fábrica de Aceites y Orujera Sierra Sur. Ariel C. Rojas

La aceitera de Pinos Puente donde murieron los trabajadores reanuda su actividad

Los Bomberos refrescaron anoche las instalaciones, mientras los empleados controlan los fuegos que se reavivan por los restos de orujo

Pilar García-Trevijano
Carlos Morán

Pilar García-Trevijano y Carlos Morán

Granada

Miércoles, 20 de agosto 2025, 18:13

Reanudan la actividad en la fábrica de Aceites y Orujera Sierra Sur, según manifiesta a IDEAL Rafael Moraga, el gerente de la empresa. La industria ... ya ha recibido los permisos para retirar los precintos, mientras los trabajadores controlan los 'rebrotes' del incendio que se producen por los rescoldos, dado que el orujo es un material altamente inflamable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sufre un atraco al salir del hospital y lo ingresan de nuevo
  2. 2 Persecución de la Guardia Civil por la A-92 para detener a los atracadores de una familia en un área de servicio
  3. 3

    La hija del homicida de Arenas del Rey le quitó la escopeta tras los disparos
  4. 4

    Dimite un concejal de Gualchos tras la muerte de un trabajador de su finca
  5. 5

    Así será la nueva piscina de la Chana, ubicada en la zona de Acacias
  6. 6

    Incendio en Juncaril: «Se ha quemado todo, qué le vamos a hacer»
  7. 7 Un nuevo terremoto sacude la provincia de Granada
  8. 8

    «Le disparó a sangre fría mientras tomaba el fresco con un amigo»
  9. 9

    «Solo ellos dos saben lo que pasó esa noche»
  10. 10 Dejó Inglaterra, encontró el amor y ahora vende casas baratas en Granada: «Aquí la vida es auténtica»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La aceitera de Pinos Puente donde murieron los trabajadores reanuda su actividad

La aceitera de Pinos Puente donde murieron los trabajadores reanuda su actividad