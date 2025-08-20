La aceitera de Pinos Puente donde murieron los trabajadores reanuda su actividad

Reanudan la actividad en la fábrica de Aceites y Orujera Sierra Sur, según manifiesta a IDEAL Rafael Moraga, el gerente de la empresa. La industria ... ya ha recibido los permisos para retirar los precintos, mientras los trabajadores controlan los 'rebrotes' del incendio que se producen por los rescoldos, dado que el orujo es un material altamente inflamable.

El fuego se reavivó anoche de nuevo en la fábrica. En la madrugada del miércoles los Bomberos acudieron a refrescar de nuevo las instalaciones, que están controladas por los trabajadores durante todo el día. La incidencia no fue de calado y los empleados se encuentran en contacto continuo con las autoridades, según explican fuentes policiales.

Es la segunda vez esta semana que se reactiva el fuego. El lunes sobre las 20.30 horas se produjo otro fuego. El aviso lo dieron los propios trabajadores y el origen de las llamas pudo estar en un rescoldo de orujo que prendió al entrar en un extractor de la nave, según los primeros indicios.

Según señaló la Policía Local, todos los trabajadores que allí estaban en ese momento pudieron salir por su propio pie y no hubo que lamentar heridos ni fallecidos. La Guardia Civil acudió a inspeccionar el recinto para comprobar que todo estaba en orden y los trabajadores abandonaron la zona. Inmediatamente se desplazaron hasta la fábrica varias dotaciones de Bomberos de Granada, que poco después de las 21.30 horas controlaron el conato de incendio. También intervinieron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Pinos Puente.

El incendio que acabó con la vida de dos empleados tuvo lugar el pasado sábado. Las víctimas se tratan de un hombre de 43 años, natural de Pinos Puente, Paquillo, y otro vecino de Alcalá la Real, de unos 55 años, Ramón. Los dos empleados estaban en el turno de noche de la fábrica que permanece operativa las 24 horas del día.

Investigación de los Tedax

Ambos estaban trabajando de madrugada, cuando se originó el fuego que les ha costado la vida. Hubo una deflagración en la nave, que dejó muy afectada toda una parte de la fábrica. La tarea de extinción durante la madrugada fue a contrarreloj, para evitar que las llamas se propagaran a una zona en la que se acumula un material altamente inflamable.

Las circunstancias del incendio se están investigando por parte de los Tedax de la Guardia Civil, que se hacen cargo de las pesquisas en casos de fuegos que no son forestales, así como por los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Benemérita.

De acuerdo con fuentes sindicales, «no es extraño que se produzcan rebrotes del incendio». La empresa ha contratado un retén para hacer un seguimiento por si se produce un conato. Mañana jueves está prevista la reunión de la comisión de investigación donde los participantes, tratarán de determinar las posibles causas del accidente laboral, tomar medidas correctoras y poner a disposición de la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo las conclusiones por si hubiera que depurar responsabilidades.