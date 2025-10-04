El Realejo condena apesadumbrado los actos vandálicos sobre su Cristo de los Favores Un grupo de jóvenes ha saltado la verja sobre las cuatro de la madrugada, ha arrancado de la peana la placa de piedra que al caer ha provocado numerosos destrozos

Javier F. Barrera Granada Sábado, 4 de octubre 2025, 12:22 | Actualizado 12:49h. Comenta Compartir

Un grupo de jóvenes, según los vecinos que presenciaron el ataque sobre las cuatro de la madrugada del viernes a este sábado, ha causado graves destrozos en el conjunto monumental del Campo del Príncipe del Realejo y también en numerosos corazones de los vecinos del barrio y de los fieles de la hermandad del Cristo de los Favores.

No se trata de un monumento cualquiera. Es un conjunto imbricado en la piel de una ciudad, que le distinguió el año 2017 con su Medalla de Oro con el calificativo de 'El Señor de Granada', y justamente, la placa que recuerda esta distinción, es la que se ha quebrado bajo el peso de otra arrancada a golpes por los vándalos, ubicada ente las peanas sobre el pedestal que sostiene la propia Cruz de los Favores, a unos dos metros y medio de altura.

También está además lleno de historia. Fue en 1640 cuando los vecinos del Realejo costearon la construcción de una cruz monumental para ser colocada en una de sus plazas, una práctica devocional muy extendida en la Granada de la Edad Moderna.

Desde entonces se convirtió en una de las principales devociones, no sólo del populoso barrio de los greñúos, donde ya había devociones asentadas desde antiguo como la del propio San Cecilio o la de la dominica Virgen del Rosario, sino de toda Granada.

Esta devoción ha sido cuidada y promocionada por la primitiva Hermandad del Cristo de los Favores durante todo el siglo XVIII, y continuada por la actual Hermandad desde 1928.

Junto al Cristo

Testigo de los hechos de esta madrugada, al pie de la propia cruz como prácticamente cada día, se encuentra Francisco Domínguez, de la Hermandad de los Favores. Su cara es la de la consternación, la incredulidad, la incomprensión. «Nos han avisado los vecinos y el prioste nos ha llamado a primera hora de la mañana. Me encargo de cuidar el Cristo de los Favores y he venido a toda prisa», comparte.

J.F. Barrera

Sobre la sucesión de los hechos, explica su versión. «A primera vista han intentado doblar el hierro del cerrojo, que se atranca ahora, pero como no han podido, han saltado la valla, de unos dos metros de altura». Una vez dentro, «se han encaramado y han arrancado la placa de piedra que se encuentra a dos metros y medio de altura entre peanas y al caerse han roto la placa al pie del Santísimo Cristo de los Favores, que se ha partido». Asimismo, ha causado muchos destrozos en los diversos elementos que hay al pie del monumento, como tiestos, flores y demás.

Aurora, vecina del Campo del Príncipe ha sido testigo de los hechos. «Llevo muchos días y muchas noches pendiente porque esto es siempre igual. Para empezar, resulta que sobre las cuatro de la tarde viene un grupo de adolescentes a jugar al fútbol. Y el balón le pega al Cristo y todo el conjunto y han roto los faroles». Balonazos a un lado, lo grave ocurrió en la madrugada. «A las cuatro y media de la mañana del viernes al sábado sentí jaleo y abrí a ventana. Les vi saltar y llamé inmediatamente a la Policía Local».

Investigación a fondo

El presidente de la asociación de vecinos del Realejo, Antonio López González, también recoge el sentir de todo el barrio, consternado por los destrozos. «No hay derecho. Estamos indignados y condenamos estos hechos que afectan a tantos vecinos, fieles y granadinos». Como recuerda otro vecino Juan Ruz Espartero, no en vano «cada Viernes Santo, el acto del rezo al Cristo de los Favores en el Campo del Príncipe de Granada reúne a más de 20.000 personas».

Sobre las once y media de la mañana del sábado han llegado dotaciones de la Policía Local y la Policía Nacional. Lo primero ha sido esclarecer la propiedad del conjunto monumental para poder formula la denuncia pertinente.

Mientras, los vecinos piden a los agentes que realicen una investigación a fondo. «Queremos que se tomen huellas y se abra un proceso riguroso para que se esclarezca el asunto». También sugieren que el asalto puede haber sido grabado. «Debe haber cámaras de la Universidad seguro, por la Escuela de Arquitectura». Y ya puestos, piden la instalación de cámaras de seguridad para impedir más ataques al monumento.

Medidas de seguridad

Hay gotas asimismo de polémicas. Resulta que la reja que circunda el perímetro del Cristo de los Favores de unos dos metros de altura acaba en flecha, es decir, en punta. «Hace dos años, sin hablar con nadie del barrio o de la Hermandad de los Favores», explican al alimón el presidente vecinal y el cuidador del conjunto, «aparecieron las puntas de la noche a la mañana con unas bolas de hierro».

La deducción es lógica, la intención fue buena. Se trataba de minimizar el peligro de unas flechas de hierro, de aumentar las medidas de seguridad, «pero al mismo tiempo, se puede saltar la valla sin peligro de sufrir heridas, que es exactamente lo que ha sucedido esta madrugada», sentencian.

También quieren poner una denuncia, responsabilidad que en principio caerá en el representante de la Hermandad de los Favores, responsable del cuidado y mantenimiento del conjunto monumental característico del Campo del Príncipe.

Mientras el dolor se propaga por la ciudad entera y comienzan las investigaciones, como prueba del suceso, queda dentro del perímetro una lata de medio litro de cerveza, vacía, testigo sediento del asunto.