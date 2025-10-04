Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Real Maestranza de Caballería de Granada respalda la candidatura de Granada a capitalidad cultural

La histórica institución refuerza su compromiso con el patrimonio, la cultura y la ciudad, y aporta su prestigio centenario al proyecto colectivo de Granada 2031.

Sábado, 4 de octubre 2025, 11:44

La Real Maestranza de Caballería de Granada, fundada en 1686 como institución nobiliaria, ha formalizado su adhesión a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura en 2031. La Maestranza incorpora así su capital simbólico, su experiencia cultural y su profundo arraigo en la historia granadina al proyecto Granada 2031.

Con sede en un edificio histórico del barrio de La Magdalena —entre la Plaza de la Trinidad y la Plaza de los Lobos, en la Calle Laurel de las Tablas—, la Maestranza ha mantenido a lo largo de los siglos una doble vocación: promover el arte ecuestre y servir a la Corona, así como participar activamente en las festividades y la vida social de la ciudad.

Durante el siglo XVIII la Maestranza llegó a desempeñar un papel de reserva de caballería para la Corona, e incluso obtuvo privilegios militares, como el uso de uniformes y pistolas de arzón, así como exenciones judiciales especiales.

En el siglo XVIII se construyó, por voluntad de la Maestranza, la primera plaza de toros estable de Granada, en el Campo del Triunfo; un espacio público que reforzaba el papel social y festivo de la institución dentro de la ciudad.

Actualmente, entre sus fines principales figuran el servicio a la Corona, la acción cultural, social y benéfica, así como la defensa y promoción del patrimonio histórico y artístico granadino.

La alcaldesa de Granada ha subrayado que «la Real Maestranza de Caballería representa la continuidad de una tradición cultural, social y patrimonial que ha acompañado a la ciudad durante siglos. Su compromiso con Granada 2031 fortalece el mensaje de que nuestra candidatura no solo se apoya en nuestro pasado, sino en la capacidad de proyectarlo como motor de transformación hacia el futuro.»

Gonzalo Martínez-Carrasco y De Santiago, por su parte, ha señalado que «la Maestranza, como institución de servicio a la ciudad y vinculada a la Corona, aporta un legado que trasciende lo simbólico: cultura, equitación tradicional, identidad noble granadina y compromiso social. Granada 2031 ofrece una plataforma para mostrar ese legado ante Europa y para trabajar por un futuro que integre nuestras raíces con nuevas formas de dinamización cultural.»

Con la adhesión de la Real Maestranza de Caballería de Granada, la candidatura Granada 2031 suma una institución con más de trescientos años de presencia en la ciudad, símbolos culturales poderosos, experiencia organizativa y un compromiso probado con la conservación del patrimonio y el servicio público. Es un paso firme hacia una candidatura más rica, más conectada con la historia granadina y más capaz de proyectar hacia Europa la singularidad de nuestra ciudad.

