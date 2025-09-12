La real academia de la jurisprudencia premiará con hasta 15.400 euros a los juristas granadinos Abierto el plazo de inscripción para participar en una convocatoria que trae novedades y galardones también para estudiantes

El Pleno de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada ha convocado la edición 2025 de sus Premios Anuales, unos galardones con losque da cumplimiento a sus fines estatutarios de promover el cultivo y la investigación científicay práctica del Derecho, en su contexto social y cultural, en orden al desarrollo de las diferentes disciplinas jurídicas.

Con ellos, la academia quiere potenciar el conocimiento y divulgación de las Ciencias Jurídicas, con especial énfasis en su ámbito de actuación a través del reconocimiento de los mejores trabajos relacionados con el Derecho, tanto desde una perspectiva global, como enfocados en disciplinas concretas. Se trata de 9 galardones diferentes, dotados con un importe total de 15.400 euros que es auspiciado por patrocinadores institucionales e individuales de gran relevancia en el sector jurídico.

En concreto, los Premios 2025 –cuyo plazo de presentación culmina el 30 de diciembre de este año– cuentan con dos reconocimientos otorgados: un doble galardón para las mejores tesis doctorales de Derecho Público y Derecho Privado y una distinción, dotada por primera vez con 1.000 eurosa cargo de una subvención de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, al mejor expediente académico obtenido en el Grado en Derecho. Ambas modalidades están circunscritos a las Facultades de Granada, Málaga, Jaén y Almería y al curso 2024/2025.

Asimismo, la Academia quiere homenajear mediante estas condecoraciones las figuras de prestigiosos juristas que, a su vez, fueron académicos de la Corporación. En este sentido, el Premio Luis Portero García, subvencionado por el Ayuntamiento de Granada con 3.000 euros, condecorará el mejor estudio monográfico sobre Derechos Humanos; el Premio Luis de Angulo Rodríguez, impulsado por la Fundación Mutualidad de la Abogacía, galardonará con misma cantidad al mejor estudio monográfico sobre Derecho Mercantil; el Premio José Luis Pérez- Serrabona y Sanz, patrocinado por la familia del reputado jurista con 1.200 euros, reconocerá el mejor trabajo original de tema libre relacionado con el Derecho; y el Premio Eduardo Roca, de carácter bianual, está dirigido a reconocer trabajos vinculados al Derecho de temáticalibre con la concesión de 1.200 euros.

En el ámbito de instituciones, la convocatoria también dispone de galardones concedidos en colaboración con el Colegio Notarial de Andalucía; el Decanato Territorial de Registradores de Andalucía Oriental y con el Colegio de Abogados de Granada, para trabajos sobre temas jurídicos propios del ejercicio profesional de la abogacía. Todos ellos con un premio de 2.000 euros.