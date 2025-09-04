Reabre al tráfico el primer tramo de Emperatriz Eugenia

Emperatriz Eugenia ya ha abierto parcialmente al tráfico este jueves. Así lo ha confirmado el propio Ayuntamiento de Granada y se ha podido comprobar, con ... los coches circulando por la remozada vía.

La semana pasada ya había informado la propia alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, tras comprobar que se había iniciado el aglomerado del primer tramo, entre Ronda y Trajano. Esataba previsto que se abriera al tráfico la primera semana de septiembre y así ha sido.

Se espera que para octubre se abra una segunda zona, donde se desarrollarán estos mismos trabajos, entre Trajano y Melchor Almagro.

Carazo señaló entonces que el plazo de ejecución de esta actuación es de 8 meses y que han conseguido el objetivo de que los trabajos estuviesen al 60% a finales de agosto. Asimismo, la primera edil explicó que con esta intervención se han plantado más de 40 árboles, junto a otras plantas y arbustos.

A la vez que se desarrollan las obras en aceras y calzada, se ha realizado un trabajo conjunto con Emasagra para mejorar la red de saneamiento, lo que repercutirá en un mejor aprovechamiento del agua.

La intervención forma parte del plan de obras del Ayuntamiento que incluye intervenciones similares en otras vías de la ciudad.