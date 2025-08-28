Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El nuevo radar de tramo de la Circunvalación. IDEAL

El radar de tramo empieza a multar este lunes

Los infractores se enfrentan a multas de entre 100 y 600 euros

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Jueves, 28 de agosto 2025, 23:44

Un año después de su instalación, el primer radar de tramo de Granada estará 100% operativo desde este lunes. La DGT activó este sistema de ... control a principios de agosto, pero durante ese primer mes se ha limitado a enviar cartas a los infractores avisando de cuál sería la sanción por ese exceso de velocidad una vez que el radar comenzara a multar. A partir de este lunes circular a más de 90 kilómetros por hora por esta zona de la Circunvalación tendrá un coste para los conductores que se salten este límite.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El folleto de las fiestas de Chauchina genera polémica entre los vecinos
  2. 2

    El Granada prioriza el fichaje de Vencedor para la medular
  3. 3 King África cancela su concierto en un pueblo de Granada por problemas de salud
  4. 4

    El Granada y el Deportivo tratan un intercambio de cesiones entre Stoichkov y Bouldini
  5. 5

    «Pagarás por lo que le hiciste a la chica de Motril»
  6. 6 Maracena llevará a los tribunales al Ayuntamiento de Granada por la zona de bajas emisiones
  7. 7 El fruto del Amazonas que arrasa en Granada: «Es muy saludable y tiene un sabor único»
  8. 8

    Emperatriz Eugenia abre parcialmente al tráfico la semana que viene
  9. 9

    Hospitalizan a Robert Moreno con una crisis hipertensiva en pleno partido
  10. 10 El antiguo monaguillo de un pueblo de Granada pronunciará el pregón de la Virgen de Gracia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El radar de tramo empieza a multar este lunes

El radar de tramo empieza a multar este lunes