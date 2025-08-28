El radar de tramo empieza a multar este lunes

Un año después de su instalación, el primer radar de tramo de Granada estará 100% operativo desde este lunes. La DGT activó este sistema de ... control a principios de agosto, pero durante ese primer mes se ha limitado a enviar cartas a los infractores avisando de cuál sería la sanción por ese exceso de velocidad una vez que el radar comenzara a multar. A partir de este lunes circular a más de 90 kilómetros por hora por esta zona de la Circunvalación tendrá un coste para los conductores que se salten este límite.

El radar cubre el tramo que hay desde la salida de La Chana hacia la avenida de Andalucía, en sentido decreciente y es uno de los 32 radares que Tráfico ha puesto a funcionar este verano. El objetivo es reducir el número de siniestros mortales y también de heridos graves, ya que desde la DGTa puntan que está demostrado que la velocidad no solo afecta al riesgo de verse involucrado en un siniestro de tráfico sino también que, a mayor velocidad más difícil será reaccionar a tiempo para prevenir y más graves serán las lesiones producidas.

De hecho, el director provincial de Tráfico, Juan Diego Ramírez, indicó que la accidentabilidad de la vía demuestra que hay que controlar la velocidad en una vía en la que hay gran densidad de tráfico y son habituales los alcances. El radar, que ha estado meses en pruebas, ya funciona. Y los conductores se enfrentan a sanciones desde este lunes. Las cuantías se establecen en el anexo IV de la Ley de Tráfico, y van de 100 a 600 euros y pueden suponer la pérdida de hasta seis puntos. Si el exceso de velocidad supera en 80 el límite, es decir, si se alcanzan más de 170 kilómetros por hora, ya sería un delito contra la seguridad vial.

Las multas

De 91 a 120 kilómetros por hora: 100 euros

De 121 a 140 kilómetros por hora: 300 euros y 2 puntos

De 141 a 150 kilómetros por hora: 400 euros y 4 puntos

De 151 a 160 kilómetros por hora: 500 euros y 6 puntos

Más de 161 kilómetros por hora: 600 euros y 6 puntos

Este radar de tramo se encuentra entre los kilómetros 10 y 12 de la GR-30 y es el primero de este tipo que se ha colocado en la provincia. El director provincial de la DGT, Juan Diego Ramírez, explicó, hace unos meses, en una entrevista a IDEAL que este tipo de sistemas necesitan de un periodo de pruebas más largo que los radares convencionales, precisamente por el funcionamiento del sistema. Precisó, asimismo, que hay que tener en cuenta que en la GR-30 hay una gran intensidad de tráfico, algo que también influye en este trabajo.

Sobre la posibilidad de que en el futuro se instale algún otro radar de este tipo, el director provincial dijo que en Granada, en un futuro, podría ser interesante tener un segundo sistema de control de tramo en la A-92. En concreto, en el tramo que hay desde el límite de la provincia de Málaga hasta Granada capital, porque hay varios kilómetros en los que hay mucha accidentabilidad por velocidad inadecuada.