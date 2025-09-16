Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una vivienda de uso turístico legal en una imagen de archivo. Pepe Marín

«Quitar anuncios de las plataformas no es retirar licencias, somos legales»

Los propietarios de viviendas turísticas denuncian la «persecución» y cuestionan que el registro del Gobierno sirva para sacar estas viviendas al alquiler de larga duración

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:26

«Atacados» desde todos los frentes. Así se sienten los propietarios granadinos después de que el Gobierno haya dejado a 1.250 viviendas turísticas que ... lo solicitaron fuera del Registro Único Alojamientos Temporales. Un anuncio que consideran un bluf porque en la práctica, según insisten desde la patronal del sector, podrán seguir operando. «Retirar anuncios de las plataformas no equivale a retirar licencias. No se les cancela el permiso, esa competencia es exclusiva de la Junta», insiste Juan Santiago, gerente de la empresa Tu Anfitrión que gestiona unas 150 viviendas turísticas en Granada. En su caso, todas solicitaron su inscripción en el registro estatal y de ellas tres no han cumplido los requisitos por «dudas operativas» del Registro de la propiedad o «fallos técnicos porque solo hay una persona por registro para este tema y están desbordados». La tres han presentado recursos y están en proceso de subsanación. Santiago recuerda que todas las que solicitaron el Número de Registro de Alquiler (NRA) cuentan ya con la licencia autonómica, por lo que recrimina al Gobierno que se dedica a «perseguir» a las viviendas turísticas legales en lugar de a las que operan en negro.

