«Quitar anuncios de las plataformas no es retirar licencias, somos legales»

«Atacados» desde todos los frentes. Así se sienten los propietarios granadinos después de que el Gobierno haya dejado a 1.250 viviendas turísticas que ... lo solicitaron fuera del Registro Único Alojamientos Temporales. Un anuncio que consideran un bluf porque en la práctica, según insisten desde la patronal del sector, podrán seguir operando. «Retirar anuncios de las plataformas no equivale a retirar licencias. No se les cancela el permiso, esa competencia es exclusiva de la Junta», insiste Juan Santiago, gerente de la empresa Tu Anfitrión que gestiona unas 150 viviendas turísticas en Granada. En su caso, todas solicitaron su inscripción en el registro estatal y de ellas tres no han cumplido los requisitos por «dudas operativas» del Registro de la propiedad o «fallos técnicos porque solo hay una persona por registro para este tema y están desbordados». La tres han presentado recursos y están en proceso de subsanación. Santiago recuerda que todas las que solicitaron el Número de Registro de Alquiler (NRA) cuentan ya con la licencia autonómica, por lo que recrimina al Gobierno que se dedica a «perseguir» a las viviendas turísticas legales en lugar de a las que operan en negro.

«Es una gran mentira, no se cree nadie que esas 1.250 viviendas en el caso de Granada y 53.000 en España vayan a salir al alquiler de larga duración. Solo el 37% de las viviendas de uso turístico inscritas se destinan en exclusiva a régimen vacacional. El resto son segundas residencias que se explotan cuando sus dueños no las usan o durante vacaciones. La inmensa mayoría optará por dejar la vivienda vacía», advierte. Santiago asegura además que las plataformas digitales han hecho «caso omiso» a la petición del Gobierno de eliminar los anuncios de viviendas turísticas que no están en el registro del Gobierno, «porque ni hay sanciones ni han tomado medidas para que sea así».

