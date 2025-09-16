¿Quieres dejar de fumar o vapear? Así es como puedes entrar en los programas del SAS en Granada

Para acceder a cualquier tratamiento para dejar de fumar en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) hay que cumplir una serie de requisitos. El primero, « ... querer dejar de fumar». «La motivación ayuda a conseguirlo. Son muy variadas en relación con la edad. No lo ve igual un chaval joven que no se ve vulnerable ante la enfermedad que una mujer mayor con patologías que se agravan», argumenta la neumóloga del hospital Clínico San Cecilio, Alicia Conde, que es experta en tabaquismo.

Insiste en que las intervenciones, tanto básicas –dando recomendaciones desde consulta– como avanzadas –con tratamiento farmacológico y terapia cognitivo-conductual– suponen un abordaje «personalizado». «Se tiene en cuenta las características de cada persona. Si fuma o vapea; cuánto tiempo lleva; cuánto consume al día; en qué espacios y contextos; si lo ha intentado dejar antes, y también indicaciones y contraindicaciones si se tienen enfermedades», explica esta profesional.

En el caso de los tratamientos financiados por el Gobierno, para acceder a los mismos entonces hay que cumplir un consumo determinado, una dependencia determinada, haber intentado dejarlo previamente… «Si se cumple eso, entonces se financia y solo una vez al año, así que no se puede poner alegremente porque si no el paciente no está motivado no se le va a volver a poner», advierte la doctora.

Los granadinos interesados en dejar de fumar solo tienen que comunicar su deseo en su centro de salud de atención primaria. Tanto médicos de familia como enfermeras pueden ofrecer programas y tratamientos más complejos. El paciente es sometido a una valoración y derivado a una unidad especializada si es necesario. Con fármacos y entrevistas motivacionales, trabajará para cambiar patrones de pensamiento relacionados con el tabaquismo.