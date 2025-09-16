Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un joven vapeando. IDEAL

¿Quieres dejar de fumar o vapear? Así es como puedes entrar en los programas del SAS en Granada

La Junta de Andalucía ofrece a fumadores y exfumadores tratamientos básicos y avanzados que combinan fármacos con terapia cognitiva-conductual

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:26

Para acceder a cualquier tratamiento para dejar de fumar en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) hay que cumplir una serie de requisitos. El primero, « ... querer dejar de fumar». «La motivación ayuda a conseguirlo. Son muy variadas en relación con la edad. No lo ve igual un chaval joven que no se ve vulnerable ante la enfermedad que una mujer mayor con patologías que se agravan», argumenta la neumóloga del hospital Clínico San Cecilio, Alicia Conde, que es experta en tabaquismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatada una anciana de debajo de un autobús tras un atropello en La Caleta
  2. 2 Se entrega tras apuñalar a un hombre en Íllora por una discusión de tráfico
  3. 3 La tradicional fiesta de Raúl Berdonés reúne a grandes empresarios y famosos del mundo de la comunicación en Granada
  4. 4 Una madre de la Alpujarra denuncia que sus dos hijas no pueden ir a clase por no tener transporte escolar
  5. 5 Detenido un joven de 19 años por robar 1.000 euros a un hombre que acaba de sacar dinero del cajero
  6. 6 El discurso con el que Lola Índigo se despide de los escenarios: «Estoy agotada mentalmente»
  7. 7 El humorista Javier Cansado se retira temporalmente debido a un tumor
  8. 8 Así es el último negocio de Granada dedicado a una artesanía milenaria
  9. 9

    Tres muertos más en una semana en las carreteras de Granada
  10. 10

    El peor arranque de la historia del Granada CF

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal ¿Quieres dejar de fumar o vapear? Así es como puedes entrar en los programas del SAS en Granada

¿Quieres dejar de fumar o vapear? Así es como puedes entrar en los programas del SAS en Granada