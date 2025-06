Plantar piedras

Comenta Compartir

No he pasado por Escúzar para ver si ha florecido aquella primera piedra que las autoridades plantaron en una jardinera el 19 de mayo. El ... agua de Granada es milagrosa pero no sé si hasta el punto de poder hacer crecer a las piedras como los hombres de José Luis Cuerda en los bancales

Lo importante es que, a estas alturas, no está en cuestión la construcción del acelerador de partículas. Quien esté libre de postureo electoral que tire la primera piedra. En su día se manejaron otras posibles ubicaciones; también dentro de Andalucía. Pero se impuso Granada porque había suelo disponible y porque –aunque fuera la excepción– los promotores de la idea tuvieron la posibilidad de explicarla en una misma reunión a todas las instituciones implicadas. Que el granadino en general se entusiasme con el Ifmif-Dones es complicado. Algo que no se puede tocar –por preservar la integridad física–; que la mayoría ni visitará, salvo que un día se desvíen por Escúzar por ver la estatua de la pantera de Ventas de Huelma; y que –si todos los experimentos salen bien– ayudará a obtener una energía limpia y barata dentro de un siglo. Igual llega antes el tren a Motril. El proyecto del Ifmif-Dones movilizará 700 millones en su construcción, cincuenta para la puesta en marcha y otros 60 anuales durante las tres décadas de vida útil; y seguramente estas cifras se quedarán cortas. Hay que aprovecharlo para reforzar el modelo económico de la provincia. Ahora que estamos a tiempo, conviene alertar para no reproducir errores del pasado. Antes que sembrar una piedra en una jardinera, conviene que todas las instituciones –las mismas que ya trabajan juntas– saquen adelante un plan estratégico. Dirán que ya están en la tarea, pero la realidad es que se han hecho la foto antes presentárnoslo. Hablo sobre esto con personas que conocen el proyecto desde su origen. Un documento que contemple en conjunto el urbanismo del Área Metropolitana en función de la situación actual. Lo más parecido es el Potaug –un nombre espantoso–, aprobado hace un cuarto de siglo y donde ni tan siquiera entraba Escúzar. Un plan estratégico que recoja también beneficios fiscales para atraer a empresas que trabajen alrededor del acelerador. O que permita contratar a científicos y captar talento. Un borrador de ese plan está elaborado, pero lleva un año en un cajón. Hay que reclamarlo y presionar a las instituciones para que aceleren su aprobación. El diputado José Antonio Rodríguez Salas llevó una proposición no de ley al Congreso en el mes de marzo con este espíritu. Recojo en la libreta su cita de Francisco Ayala: «El futuro no es un lugar al que vamos, sino una idea en nuestra mente que construimos día a día». Conviene no malgastar la mente con los días pasados. Rodríguez Salas planteó un plan estratégico 2024-2027 para potenciar el impacto económico de una «instalación única y de referencia mundial». Le respondió por el PP el también diputado granadino Carlos Rojas, que presentó una enmienda para que el documento no fuera solo del Gobierno central y que también incluyera a la Junta, que participa al 50% en el consorcio. «Este gran proyecto trasciende a los distintos gobiernos», defendió. Casi todas las cosas que merecen la pena y perduran superan a los gobiernos de turno. Y Rodríguez Salas aceptó la enmienda de su rival. El plan está ahora en el Ministerio de Hacienda y tiene que pasar al de Ciencia. Así se hace política; el resto es politiqueo. Y entre una cosa y la otra solo median los políticos. [Nota al pie: en aquel debate en la Comisión de Ciencia, además de los exalcaldes de Jun y Motril, José Antonio Rodríguez y Carlos Rojas, también intervino el diputado 'cunero' de Vox por la circunscripción de Granada, Jacobo González-Robatto. Por Sumar no lo hizo la diputada elegida en su día por esta provincia, la 'paracaidista' cordobesa Martina Velarde, ahora en el grupo mixto y que parece superado su granadinismo sobrevenido. Lo hizo el diputado por Sevilla Francisco Sierra Caballero. Un detalle: nació en Gobernador]. PAPEL DE PERIÓDICO Acudo el lunes a la entrega de los Premios Taurinos de la Junta en Granada. Juan Habichuela interpreta a la guitarra una versión del himno que tendría que declararse patrimonio histórico por Andalucía libre, España y la humanidad. La bandera tiene tres franjas y seis cuerdas. Pepe Puertollano, con 92 años, recibe el galardón con el público en pie. Miro a Mariano de Damas por si acaso ha sacado pañuelos blancos y nos cortan las orejas. Pepe camina torero; no sé distinguir si se apoya sobre un bastón o en un estoque. Y aparece en los carteles en blanco y negro –que es el color de los recuerdos– junto a Antoñito Ruiz. Juan Antonio Ruiz 'Espartaco' se imagina en la terna, con Pepe Puertollano y su padre. En una plaza de Granada, con una larga cambiada de rodillas al tercer toro, justo antes de la merienda. Y recuerda que en esta ciudad hizo la mili –más cornás da un madrugón y un CETME–; donde aprendió a combatir el frío con hojas de periódicos bajo la ropa. Un periódico es compañía, te abriga el cuerpo lo mismo que las entendederas. Con sus páginas de papel puedes mantener el diálogo más sereno; te provoca, te hace pensar y hasta te puede hacer cambiar de opinión. Resume los textos largos en titulares desde mucho antes que existiera la inteligencia artificial. Nunca se queda sin batería. Puedes compartirlo con otros. Recortar sus noticias y guardar en una caja de cartón los días vividos. Nuestras vidas están contadas en periódicos que todavía no se han escrito. Anoto en la libreta la frase de Pedro Piqueras en el Aula de Cultura de IDEAL: «Me he ido del periodismo sin haberlo aprendido todo». LA VIDA TE DA SORPRESAS El martes entregamos los premios Desafío del deporte inclusivo, en colaboración con Bidafarma. Les digo a los galardonados que no me gusta hablar de historias de superación; porque la vida en sí misma, y para todos, consiste justo en eso. En superar sus días con sus trampas. Carmen Porras, jugadora de baloncesto de 13 años, lleva en un folio las notas de su discurso. Algún día quisiera poder transmitir cosas tan profundas de una manera tan sencilla. «La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida…», tararea Carmen los versos de Rubén Blades. «No puedes elegir las sorpresas que te da la vida, pero sí cómo afrontarlas. Y yo elegí pelear», remata . Sin pasar por el aro. Encestar hasta en esos días puñeteros que alguien te espera, como a Pedro Navaja, con un 'Smith & Wesson' del treinta y ocho en la acera de enfrente.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión