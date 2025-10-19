Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La millonaria fábrica de IA que se fue a Galicia

La Aesia no ha arrancado tres años después en Galicia, pero Santiago de Compostela acaba de conseguir una de las seis nuevas factorías de inteligencia artificial europea, con 82 millones de inversión. Estará especializada en salud. ¿Por qué no aspiró Granada?

Quico Chirino

Quico Chirino

Granada

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:15

Comenta

La Aesia –nada ni nadie puede llegar muy lejos con un nombre así– fue un engaño por partida doble: a Granada y, por lo visto, ... también a La Coruña. El concurso fue una farsa donde se utilizó a esta provincia para dar apariencia de neutralidad a una decisión política tomada de antemano. Y eso se recoge en la sentencia –aunque fuese desestimatoria del recurso– del Tribunal Supremo de noviembre de 2023. Una ministra me recordó en una ocasión lo críticos que habíamos sido con este asunto. Reprobar por crítico a un periodista es como reprochar a las cebras que tengan rayas. «Y llevábamos razón», le respondí. «No dijeron eso los juzgados», replicó ella pensando que me desplumaba de argumentos. Pero el periodista siempre escribe el último.

