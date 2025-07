Hermanos de San José

Comenta Compartir

Me escribe un antiguo compinche, CEO de una gran consultora, que ahora vive en EE UU y anda esta semana por Granada; donde no existen ... rascacielos y hay que escapar por las estrellas. Me gusta quedar con Adolfo Corujo porque no rehuye ni la conversación ni la cerveza. Intento mantener el diálogo, incluso, cuando empezamos a hablar de cosas de las que no tengo ni puñetera idea. Y en esas charlas me siento como los reporteros del diario 'Pueblo', de los que Pérez Reverte contaba que se jugaban al poker la paga del mes, vaciando botellas a la espera de salir disparados con un fotógrafo rumbo a cualquier sitio donde ocurriese algo.

Raro es el asunto en el que no anda metido alguien del equipo de Adolfo y controla las principales tendencias en innovación. Recuerda cuando su amigo Julio lo llamó a las cinco de la mañana –hora de Miami– porque había sido uno de los elegidos para probar la versión beta de ChatGPT. Aquello iba a acelerar como nunca antes los tiempos de transformación. «La imprenta facilitó el acceso a una idea para unos pocos. Internet representó muchas ideas para muchos. Y la inteligencia artificial es todas las ideas para la mayoría», anoto la reflexión en la libreta. Aunque el exceso de información –tampoco de ideas– no lleva inevitablemente a la verdad; que, como casi todas las aspiraciones, es algo inalcanzable. Recupero las notas que tomé cuando leí 'Nexus', de Harari. «La imprenta permitió la difusión rápida no solo de datos científicos, sino también de fantasías religiosas, noticias falsas y teorías de la conspiración. Puede que el ejemplo más conocido de esto último sea la creencia en una conspiración mundial de brujas satánicas que dio lugar al furor de la caza de brujas que afectó a la Europa de principios de la Edad Moderna». Pregunto a Adolfo cómo se ve a Granada desde fuera en este terreno de la inteligencia artificial, si somos verdaderamente tan protagonistas como aquí nos creemos. Me dice que tenemos la suerte de contar con un investigador con prestigio internacional; se refiere a Paco Herrera. Y añade que Granada tendría que haber ligado su nombre a la invención de la IA como el de Isaac Peral al submarino. Quizás exagere un poco, pero lo cuenta para entender la dimensión de lo que estamos hablando. Solo llevamos dos cervezas. Quizás tres. Sin embargo, advierte que Granada no es tan reconocida todavía como ecosistema innovador. Ahí, la referencia fuera de las fronteras es Alicante; en su momento, rival de Granada por la Aesia. Su distrito digital alberga un centenar de empresas instaladas físicamente y más de 300 asociadas. Pero hay gestos que pueden hacer que Granada sea identificada en este terreno. Adolfo me sugiere un movimiento meramente simbólico; probablemente, puro marketing. Pero estos tiempos los dominan las apariencias. Convertirse en la primera ciudad española hermanada con San José, en California; el corazón de Silicon Valley. En Europa, tiene estos lazos con Dublín, donde se han instalado en el 'Silicon Docks' empresas como Google o LinkedIn. Después le pregunto por la candidatura de la Capitalidad Cultural y me hace un gesto de extrañeza. «Llevo aquí desde el lunes y no he visto nada». Desde IDEAL hemos promovido la proyección en pantallas gigantes, como las del metro, del logo de la candidatura iluminado con las empresas que quieran mostrar su apoyo. Estos proyectos –al margen del dossier que se elabore desde la Universidad– se conquistan desde las sensaciones y las emociones en la calle. Se marcha Adolfo y llegan los conspiradores habituales a la tertulia. Comenzamos a hablar de las cosas que no tienen arreglo. Afortunadamente; porque si se solucionaran, se nos acabaría el pretexto para beber vino. Parafraseando a Hemingway, el vino hace a los hombres más civilizados. CORTOPLACISMO El pasado lunes, la Comisión Europea aprobó una inversión de 202 millones de euros para el acelerador de partículas. El miércoles, la Junta hizo lo mismo con otra subvención de 99,8. ¿Serán millones nuevos o los de siempre? Tengo la sensación de que si sumamos todos los anuncios millonarios que se han hecho se superan con creces los 800 que costará el Ifmif Dones. Lo importante es que el proyecto ya está garantizado. Pero la misma celeridad tendrían que darse las administraciones para anunciar y presentar tanto el plan estratégico como el plan director –ambos pendientes o guardados en sendos cajones–; los documentos que tienen que marcar el desarrollo del propio Ifmif Dones y, sobre todo, de los pueblos del entorno y la economía provincial. Hace un mes que desde IDEAL pusimos en evidencia este retraso en la planificación y hasta aportamos –gracias a diez personalidades– cuarenta ideas. Pero aquí nadie se da por aludido. Y esta provincia con sus fuerzas vivas –y quizás durmientes– tampoco exige responsabilidades. En la tertulia hablamos del cortoplacismo que rige la política actual. De los dirigentes se valora que sepan anticipar el medio plazo y vislumbrar el futuro. Pero la actualidad –tan efervescente y volátil, donde nadie intuye el escándalo de pasado mañana– se rige por el margen corto, donde la principal estrategia consiste en salvar la siguiente votación en el Congreso. No debe contagiarse Granada de esta dinámica. «¿Os habéis fijado que llevamos tres horas dándole vueltas a los mismos problemas y no hemos encontrado ninguna solución?», claudica uno de los contertulios. Entregarse a la resignación y el fatalismo no conduce a nada. Es el momento de hacer cosas diferentes. Y hemos tenido una idea. Además, bebimos lo justo como para recordarla.

