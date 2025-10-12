Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una dimisión saludable

Juanma Moreno ha reconocido en reiteradas ocasiones que acabar con los problemas de la sanidad le quita el «sueño». La renuncia de la consejera de Salud era obligada y parece haber colmado la paciencia –con los suyos– del presidente andaluz; cansado de crisis por «errores» evitables

Quico Chirino

Quico Chirino

Granada

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:02

En el último pleno antes agosto, dos madres se acercaron al presidente Juanma Moreno en el Parlamento para demandar el teléfono de 24 horas que ... les habían prometido para atender a sus hijos en cuidados paliativos. «Estamos aquí porque no nos han recibido en un año y medio. Y nuestros hijos no tienen tiempo». Moreno reconoció el «error» y les respondió delante de diputados de la oposición y periodistas. No fue una sobreactuación, se le notaba visiblemente contrariado. El presidente adquirió un compromiso público: «No se resolvió [el problema] y hubo un cambio de consejera de Salud. Y les digo que si no está resuelto antes de fin de año, habrá nueva consejera de salud».

