¿Y de qué se quejan los granadinos?

Los granadinos se quejan mucho de pensamiento, palabra obra y seguramente también de omisión. El informe del Defensor del Ciudadano revela que recibe avisos que ... suponen una media de una queja cada hora todos los días del año, de forma que si un año tiene 8.766 horas, las quejas presentadas por los granadinos las superan y ascienden a 8.796 en el transcurso del 2024.

También sorprende, pese a las numerosas incidencias registradas en el informe anual, que han descendido a la mitad en cinco años. Si en el año 2020 fueron 15.938, en 2021 se batió el récord y llegaron hasta las 16.850. Ambos datos, frente a las 8.796 del año pasado.

Una vez que se tiene en cuenta la cantidad, hay que ver la calidad, separar de la forma el fondo de las peticiones que Granada ha presentado al Defensor del Ciudadano, Manuel Martín, en forma de interpelaciones, quejas, ideas o simplemente, preguntas. Veamos las más singulares, que de todo hay.

Endesa no responde a 35 llamadas de 41 de una beneficiaria de teleasistencia

Antonia, nombre ficticio, tiene movilidad reducida. Es beneficiaria del servicio de teleasistencia «que no funciona cuando nos quedamos sin electricidad».Camina con andador y se dirige al Defensor «tras haber tocado a muchas puertas». En su escrito de queja, con 33 horas acumuladas sin luz, el Defensor deduce varias conclusiones. Durante un mes y medio, en una vivienda del distrito en la que residen dos personas, hubo un total de 41 llamadas a la centralita de la empresa para avisar de interrupciones. En este recuento se han contabilizado las 35 veces que la usuaria telefonea pero no le pasan con un operador; no le ofrecen un número de incidencia o directamente «me cuelgan».

«Si trabajar sin luz es complicado, vivir así es una pesadilla»

Un trabajador expuso la situación de los cortes de luz en el tablón de funcionarios del Ayuntamiento. «Hoy me reincorporo a mi nuevo destino (un centro municipal del distrito) y hemos estado sin luz unas tres horas. Situaros: no hay ordenador, ni teléfono, ni luz. ¿Podríais trabajar? Apagadlo todo un rato y compartid la sensación. Llevo años siguiendo este terrible problema de los cortes de luz en el distrito Norte pero hoy lo he vivido en primera persona. Autoridades y representantes políticos. Sitúen este gravísimo problema en su agenda como prioritario. Y si trabajar así es complicado, vivir así es una auténtica pesadilla».

«Me están mareando con la renovación y tirándose la pelota unos a otros»

El testimonio lo deja claro. «El pasado día (fecha) solicité renovar el bono social eléctrico. Mi problema es que me están mareando y tirándose la pelota unos a otros y el plazo de renovación ya expiró. Les resumo lo sucedido. Mi marido solicitó mediante el formulario de la web de Energía XXI la renovación. Como hay que ir añadiendo los documentos poco a poco, el último siempre le daba error».

«Un sentimiento de incompresión y menosprcio por parte de los agentes»

La queja de este ciudadano deriva de la acatuación de la patrulla policial. «Siente incomprensión y menosprecio por parte de agentes policiales». «Encontré mi coche con la luna rota, tras dejar a mi hijo en la escuela me apresuré a volver para gestionar todo lo necesario del siniestro (…) agentes de Policía Nacional comenzaron a increparme por haber aparcado en esa esquina sin interesarse por lo sucedido en mi coche y por mi situación. Agentes Nacionales haciéndome sentir culpable siendo víctima de un delito».

«No se puede dejar a los usuarios sin información ni alternativas»

«Después de consultar la página del Patronato Municipal de Deportes para conocer los horarios de la piscina de la Bola de Oro, de la que soy usuario con un bono de discapacidad, no encuentro dicha información pero Google Maps indica que está abierta. Durante dos días seguidos he llamado por teléfono a esa instalación, al servicio de atención al ciudadano y, finalmente, a la Concejalía de Deportes, resultando imposible contactar con ninguno de ellos. Tras estos dos días de llamadas insistentes, decido acudir a las instalaciones, encontrándose cerradas y sin ninguna información acerca de los horarios ni fecha aproximada de apertura. Entiendo que puede haber razones de mantenimiento, horarios vacacionales u otras razones pero no se puede dejar a los usuarios sin información ni alternativas».

«Coloco la tarjeta caducada y la solicitud de renovación y me han multado cinco veces»

El Defensor escribe en su informe:«Veamos seguidamente otro caso, una gestión que resulta sencilla en apariencia, la renovación de una tarjeta de aparcamiento para persona con discapacidad». El escrito de queja dice así: «Tengo discapacidad del 66%, con siete puntos en el baremo de movilidad. Soy usuario de la tarjeta de aparcamiento en plaza de discapacitado. En (fecha) solicité la renovación. A día de hoy todavía no me han entregado la tarjeta nueva. A pesar de que cada vez que aparco coloco la tarjeta caducada, la solicitud de renovación y la página del BOJA donde hace esta referencia, ya me han multado cinco veces».

«Vivo en Albacete, he estado llamando días y nadie coge los teléfonos nunca»

La dificultad de contactar por teléfono también se critica. «Presenté una solicitud al departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada. He estado llamando durante días y nadie coge los teléfonos nunca y me resulta imposible ir presencialmente porque vivo en Albacete».

«Me dicen como solución que lo que tengo que hacer es irme a casa de mi madre»

Esta persona tuvo una muy mala experiencia: «Quiero comentarle la desafortunada situación que corre mi pequeña familia y la desagradable contestación de los agentes sociales del municipio donde resido. Hace casi un año, me vi en la obligación de pedir ayuda a los asistentes porque se me quedó una prestación por desempleo de 260 euros más un ingreso mínimo vital de 57€». Tras muchos problemas, «la contestación de la asistenta social es que lo que tengo que hacer es irme a casa de mi madre y dejar mi hogar familiar habitual».

«Trabajo desde los 16 años y mi sueño es ser técnico en emergencias sanitarias»

El caso y su resolución llena de esperanza. «Una señora con una discapacidad del 85% a la espera de prestación por la ley de Dependencia. Del padre habló poco, se había marchado hacía años. Nos transmitió que trabajaba desde los 16 años pero que quería estudiar para mejorar sus ingresos y tener un empleo mejor. 'Mi sueño es ser técnico de emergencias sanitarias'. Nos facilitó datos como el importe del curso o los ingresos de la unidad familiar, etcétera. Y por supuesto, el Ayuntamiento conocía el caso y desde las áreas correspondientes se brindó toda la ayuda».

«Ya lo único que me queda es atarme en la farola de enfrente»

La búsqueda de un hogar digno desde la desesperación queda reflejada en este escrito. «Soy un padre de familia que en el piso que tengo alquilado ya el casero no quiere que sigamos. Estoy buscando otro pero es imposible con un sueldo de 1.375 pagar un piso de 800 ó 900 de alquiler. Llevamos un tiempo pidiendo ayuda a los asistentes sociales para que nos ayuden a encontrar una vivienda lo único que hacen es darnos vueltas. Solo pido que me ayudéis a mi hija de dos años mi mujer y yo a encontrar un hogar digno. Porque ya lo único que me queda es atarme en la farola de enfrente».

«Somos de Barcelona. Si pudieran encontrarnos un piso de alquiler lo agradecería»

«En el apartado de vivienda aparecen situaciones a veces sorprendentes», escribe el Defensor. Por ejemplo. «Soy de Barcelona y aquí el panorama es pésimo con la hipoteca, los gastos y comer no llegamos a final de mes. Queríamos marchar porque estamos con tratamiento psicológico. Si pudieran ayudarnos a encontrar piso de alquiler económico lo agradecería».

«Contacto en un acto de desesperación porque solicité la discapacidad hace dos años»

Las enfermedades crónicas autoinmunes pueden ser una fatalidad. Este testimonio es prueba de ello. «Me pongo en contacto con ustedes en un acto de desesperación, ya que hace dos años solicité la discapacidad por la enfermedad de Crohn, que todavía no me han conseguido estabilizar y me está ocasionando otros problemas. Tengo dos niños pequeños y se me acaba el paro. Necesito que me hagan la valoración de mi discapacidad para poder acceder a algún puesto en el que se me tenga en cuenta la enfermedad y poder recuperar mi estabilidad económica».

«Un soniquete diario de zapatos que suenan con alta intensidad»

Un clásico. «El soniquete diario de zapatos que suenan con alta intensidad, persistentes durante todo el día de forma intermitente, en un horario que abarca desde las ocho de la mañana a las doce y media de la noche. Estos ruidos afectan gravemente mi descanso, ya que trabajo en el hospital. He intentado resolver esta situación de manera amistosa sin éxito y hemos contactado con el presidente de la comunidad, pero no nos ha ofrecido ninguna solución. Tras varias llamadas a la Policía, nos recomiendan proceder a través de la unidad de mediación del Ayuntamiento»