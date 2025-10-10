Purullena y Benalúa se concentrarán para que empiecen las obras del puente de Bejarín, destrozado por la dana

Vecinos de Benalúa de Guadix y Purullena se concentrarán el próximo 31 de octubre para demandar que las obras del puente de Bejarín, destrozado por ... la dana hace un año, empiecen cuanto antes. La iniciativa se ha puesto en marcha por el Ayuntamiento de Benalúa, en colaboración con el de Purullena. Piden a la Diputación de Granada, responsable del arreglo, que la actuación comience cuanto antes por los inconvenientes que les ocasiona tener la carretera (GR-4104) cortada.

La administración provincial aprobó en el pleno de abril las obras para la reparación de la infraestructura y anunció que la inversión sería de 1,1 millones de euros. El nuevo diseño de la estructura se compone por una sola arcada. La mejora abarcará otra actuación auxiliar en los extremos como protección de la estructura para que la rotura del puente no se vuelva a repetir por la crecida del agua. El periodo de ejecución es, aproximadamente, de cinco meses y cuentan ya con el permiso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo responsable de la gestión de la cuenca.

No obstante, esta no es la primera vez que los vecinos de ambos municipios se movilizarán. En marzo de este año, los perjudicados se reunieron en los márgenes del río para demandar un paso alternativo, ya que este viaducto era el punto de unión más rápido entre los Montes Orientales y la zona de Fonelas con Purullena. «Hace un año que estamos en la misma situación, pierden nuestros ciudadanos, bares y demás negocios», lamentó el alcalde de Benalúa, Manuel Martínez (PSOE). El primer edil de Purullena, José Luis Martínez (PSOE), se sumó a estas declaraciones e insistió en la urgencia de la celeridad de los trabajos.

Actualmente, cuentan con un acceso alternativo junto al cauce para evitar así que la situación perjudique a muchos agricultores que viven en Benalúa pero tienen sus tierras en Bejarín. Los ciudadanos se veían obligados a desviarse 20 kilómetros para ir al médico o sus trabajos, tenían que rodear por Guadix para llegar a su destino.

Desde la Diputación de Granada aseguran que el proyecto está fase de contratación y que las obras podrían empezar hacia el mes de febrero o marzo.