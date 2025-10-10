Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El puente de Bejarín sigue en el mismo estado que hace un año S. M.

Purullena y Benalúa se concentrarán para que empiecen las obras del puente de Bejarín, destrozado por la dana

El temporal derrumbó la infraestructura hace un año y Diputación afirma que la actuación se demorará al año que viene

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:55

Vecinos de Benalúa de Guadix y Purullena se concentrarán el próximo 31 de octubre para demandar que las obras del puente de Bejarín, destrozado por ... la dana hace un año, empiecen cuanto antes. La iniciativa se ha puesto en marcha por el Ayuntamiento de Benalúa, en colaboración con el de Purullena. Piden a la Diputación de Granada, responsable del arreglo, que la actuación comience cuanto antes por los inconvenientes que les ocasiona tener la carretera (GR-4104) cortada.

