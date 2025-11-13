Así puedes tener la mítica botella de Cervezas Alhambra de 1964 que homenajea a Granada

Cervezas Alhambra sigue de celebración en el año de su centenario con el lanzamiento ahora de una edición limitada de Alhambra Especial que recupera la ... icónica botella de 1964, símbolo de su historia y del orgullo granadino. Su diseño, original de los años 60, se presenta en un estuche de cuatro botellas, un regalo ideal para los amantes de la marca, de su origen y de su historia.

Con esta edición especial, Cervezas Alhambra rinde homenaje a su legado y a la ciudad de Granada. Esta pieza, convertida en objeto de culto para coleccionistas, representa el vínculo inquebrantable entre la marca y su origen. En una muestra de cariño y respeto por su ciudad y sus iconos más representativos, la etiqueta recoge la inconfundible silueta de la Alhambra con Sierra Nevada de fondo. Esta botella histórica representa un tributo a la autenticidad y la tradición cervecera que han definido a Alhambra desde sus inicios en su fábrica en pleno corazón de Granada, así como su relación con sus vecinos y con la esencia de su tierra.

Y es que, durante un siglo, la marca ha hecho bandera de Granada y de su particular forma de vivir y crear: «sin prisa», apostando siempre por la calidad, la innovación y el respeto por la tradición. Su fábrica de Avenida de Murcia ha mantenido una actividad ininterrumpida durante estos 100 años, siendo parte fundamental de la vida y el desarrollo de la ciudad.

Tanto es así que los granadinos hace mucho tiempo que renombraron su calle como Cuesta de Cervezas Alhambra, una denominación que ha sido reconocida recientemente de manera simbólica por el Ayuntamiento de la capital, a través de la instalación en su fachada de una placa conmemorativa hecha en cerámica de Fajalauza.

Cómo comprarla

La nueva Edición Limitada de Alhambra Especial estará disponible únicamente con 500 unidades a través de la Tienda Mahou San Miguel, lo que la convierte en una pieza exclusiva para coleccionistas y amantes de la marca, que revive con su diseño la esencia original de los años 60 y la pone al alcance de los consumidores más fieles.