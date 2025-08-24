Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Usuarios del bus 305. G. García

No te puedes fiar de Google para montarte en los buses de Granada

Las señalizaciones de Google Maps no marcan horarios exactos y las informaciones se actualizan cada 15 días. Sin embargo, ni los locales ni los turistas parecen preocupados

Guadalupe García

Domingo, 24 de agosto 2025, 23:35

Si consultas en Google Maps los autobuses dirección Granada-Peligros, no hay que esperar mucho para ser testigo de que la mayoría llevan más ... de 20 minutos de retraso. De regreso algo parecido: a las 14.09 horas dice Google, a las 14.30 se presenta el bus. Si vas a Maracena, te dirá que el bus llegará a las 14.02, pero realmente no llega hasta las 16.32 horas. En el centro de la ciudad más de lo mismo aunque sin saltos tan abruptos: si Maps te dice que el de la línea 4 llega en 6, 16 y 26 minutos, esta llega en 8, 20 y 28. «Bueno, pero aunque se retrase un poquillo al final siempre llega», explica una pareja de jóvenes, a punto de coger esta línea en Triunfo. ¿Qué está pasando para que los autobuses de Granada no lleguen a la hora que prometen?

