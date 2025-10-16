Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Así puedes conseguir tu entrada gratis a la Alhambra por el Internacional del Patrimonio Mundial

Desde el viernes 17 de octubre y hasta el 29 de octubre podrán solicitar sus entradas las distintas asociaciones culturales y educativas granadinas | El día 10 de noviembre será el turno del público general

Ideal

Jueves, 16 de octubre 2025, 16:20

Comenta

El 16 de noviembre, día señalado para promover los valores de protección y conservación del patrimonio cultural y natural en todo el mundo, el Patronato de la Alhambra y Generalife pretende acercar la importancia histórica y cultural de esta impresionante obra de la arquitectura islámica a todos los públicos.

Por ello, el Patronato de la Alhambra y Generalife, con motivo del 41 aniversario de la declaración por la UNESCO de la Alhambra y el Generalife como Patrimonio Mundial de la Humanidad y el 31 aniversario de la ampliación al barrio del Albaicín, ha programado un amplio y variado número de actividades para este año 2025 y, entre ellos, la celebración el próximo 16 de noviembre del Día Internacional del Patrimonio Mundial con una jornada de puertas abiertas y un amplio programa de actividades culturales.

En su compromiso por la gestión excelente y la calidad de la visita pública, el Patronato de la Alhambra y Generalife ha reservado para esta fecha un número de entradas al conjunto monumental que se distribuirán de forma gratuita, primero entre asociaciones culturales y educativas de la provincia de Granada y después, entre el público en general.

Visitas y reservas

Se dividirán entre el pase general que incluye los Palacios Nazaríes y la visita diurna por los jardines y la Alcazaba. Así se pretende acercar el valor patrimonial del conjunto monumental a quienes tanto trabajan por la difusión de la cultura, por lo que el Patronato de la Alhambra y Generalife anima a todas las asociaciones culturales y educativas granadinas a que realicen sus solicitudes.

Las entradas serán asignadas por orden de registro a las asociaciones culturales y educativas previo envío de una solicitud desde el viernes 17 de octubre y hasta el próximo 29 de octubre a la dirección de correo: reservasinstituciones.pag@juntadeandalucia.es y en la que incluyan una copia de los estatutos de asociación.

El resto de las invitaciones se pondrán a disposición de los ciudadanos a partir del lunes 10 de noviembre a las 10:00 de la mañana en la página web oficial de venta de entradas del Patronato de la Alhambra y Generalife, https://tickets.alhambra-patronato.es/

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Golpe de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas con más de 25 detenidos en Granada
  2. 2 Tiñen de rojo la Fuente de las Batallas
  3. 3 Muere tras caer de una escalera cuando realizaba trabajos en un cortijo de Guadahortuna
  4. 4 Intento de homicidio en el Zaidín: un joven de 22 años apuñala a otro en el cuello con un cuchillo de 35 centímetros
  5. 5 Alicia, la granadina que dirige una explotación de cría de perdices y cabra montés única en España
  6. 6 El alcalde de Loja dimite en pleno revuelo en el Ayuntamiento
  7. 7 Los horarios y el circuito de Kart Royale por el centro de Granada (con los cortes de tráfico)
  8. 8 El bar de Granada que defiende el horario de sus trabajadores: «Si todos ponemos de nuestra parte, nos irá mejor»
  9. 9 Los meteorólogos confirman el 100% de tormentas en Granada el viernes y señalan la hora crítica
  10. 10

    Denuncian la desaparición de un Picasso que debía ser expuesto en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Así puedes conseguir tu entrada gratis a la Alhambra por el Internacional del Patrimonio Mundial

Así puedes conseguir tu entrada gratis a la Alhambra por el Internacional del Patrimonio Mundial