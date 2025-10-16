Así puedes conseguir tu entrada gratis a la Alhambra por el Internacional del Patrimonio Mundial Desde el viernes 17 de octubre y hasta el 29 de octubre podrán solicitar sus entradas las distintas asociaciones culturales y educativas granadinas | El día 10 de noviembre será el turno del público general

El 16 de noviembre, día señalado para promover los valores de protección y conservación del patrimonio cultural y natural en todo el mundo, el Patronato de la Alhambra y Generalife pretende acercar la importancia histórica y cultural de esta impresionante obra de la arquitectura islámica a todos los públicos.

Por ello, el Patronato de la Alhambra y Generalife, con motivo del 41 aniversario de la declaración por la UNESCO de la Alhambra y el Generalife como Patrimonio Mundial de la Humanidad y el 31 aniversario de la ampliación al barrio del Albaicín, ha programado un amplio y variado número de actividades para este año 2025 y, entre ellos, la celebración el próximo 16 de noviembre del Día Internacional del Patrimonio Mundial con una jornada de puertas abiertas y un amplio programa de actividades culturales.

En su compromiso por la gestión excelente y la calidad de la visita pública, el Patronato de la Alhambra y Generalife ha reservado para esta fecha un número de entradas al conjunto monumental que se distribuirán de forma gratuita, primero entre asociaciones culturales y educativas de la provincia de Granada y después, entre el público en general.

Se dividirán entre el pase general que incluye los Palacios Nazaríes y la visita diurna por los jardines y la Alcazaba. Así se pretende acercar el valor patrimonial del conjunto monumental a quienes tanto trabajan por la difusión de la cultura, por lo que el Patronato de la Alhambra y Generalife anima a todas las asociaciones culturales y educativas granadinas a que realicen sus solicitudes.

Las entradas serán asignadas por orden de registro a las asociaciones culturales y educativas previo envío de una solicitud desde el viernes 17 de octubre y hasta el próximo 29 de octubre a la dirección de correo: reservasinstituciones.pag@juntadeandalucia.es y en la que incluyan una copia de los estatutos de asociación.

El resto de las invitaciones se pondrán a disposición de los ciudadanos a partir del lunes 10 de noviembre a las 10:00 de la mañana en la página web oficial de venta de entradas del Patronato de la Alhambra y Generalife, https://tickets.alhambra-patronato.es/