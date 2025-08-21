Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ya están disponibles algunos de los menús exclusivos que cada año llegan a la zona Gourmet de Oferplan IDEAL
«Saborea» los menús exclusivos para Maestros Culinarios 2025

Cada año, los chefs se esfuerzan en presentar lo mejor de su arte, fusionando ingredientes tradicionales de la rica cultura granadina con técnicas innovadoras.

Álvaro de la Torre Araus

Granada

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:58

Granada se prepara, un año más, para celebrar por todo lo alto una nueva edición de Maestros Culinarios. Este concurso gastronómico patrocinado por Cervezas Alhambra con el apoyo del Ayuntamiento de Granada y organizado por IDEAL no solo es una vitrina para los sabores locales, sino que también representa la oportunidad de descubrir nuevos talentos y deleitarse con creaciones únicas que dejarán un sabor inolvidable en tu paladar.

Desde hoy, podrás degustar algunos de los menús exclusivos que cada año llegan a la zona Gourmet de nuestra plataforma de planes, Oferplan. Cada plato servido es un paso más hacia la consagración de un nuevo Maestro Culinario, y tu opinión es crucial en este viaje. No dejes pasar la oportunidad de ser parte de la historia gastronómica de Granada y asegúrate tu menú antes de que se agoten.

Cada año, los chefs se esfuerzan en presentar lo mejor de su arte, fusionando ingredientes tradicionales de la rica cultura granadina con técnicas innovadoras. Desde platos que rinden homenaje a la cocina de siempre hasta aquellas sensaciones que evocan las nuevas tendencias, cada menú es una obra maestra esperando ser saboreada.

Reserva tu mesa y sumérgete en una explosión de sabores y creatividad. La cocina es un arte, y los artistas están listos para presentar sus mejores obras. Así que, ¿quién crees que será el próximo Maestro Culinario de Granada?

