¿Pueden las enfermeras poner labios? El debate detrás de los nuevos tratamientos de moda

Ponerse labios está de moda. Este tratamiento de aumento, que se realiza haciendo uso de ácido hialurónico –compuesto natural del cuerpo indicado para el rejuvenecimiento ... de la piel–, ha ido ganando protagonismo en los últimos años hasta convertirse en uno de los favoritos de muchas mujeres. Pero con la fama también han llegado los sustos. Vista la oportunidad de negocio, con el ánimo de lucro han proliferado todo tipo de clínicas, incluso clandestinas, como la clausurada en Granada por la Policía Nacional a finales de julio. La responsable, una rusa de 29 años, no contaba con la formación necesaria ni llevaba a cabo control sanitario alguno.

Aquí se abre el debate: ¿quién puede pinchar entonces ácido hialurónico? Hay quienes defienden que se trata de una competencia exclusivamente limitada a los médicos, pero las enfermeras también están capacitadas. Todos los profesionales considerados sanitarios, de hecho. «No es un medicamento, no es un compuesto químico que sale de una farmacia, sino un producto sanitario, un dispositivo que se utiliza en el hospital. Y cuando la finalidad es puramente estética, puede ser usado por todos los profesionales sanitarios, no solo médicos», explica el presidente de la Sociedad Española de Enfermería Dermoestética, Antonio Juliá Lozano.

Así lo avala el Reglamento de Ejecución europeo que entró en vigor el 22 de junio de 2023, de obligado cumplimiento para todos los estados miembro. Lo mismo indica la Agencia Estatal del Medicamento y Productos Sanitarios. La dermoestética no es una especialidad reconocida en España. «Para trabajar en este mundillo hay que tener posgrado en estética y solo existe en Enfermería y en Medicina. Es un máster de 60 créditos con el mismo temario, exactamente igual, tienen la misma carga académica», asegura Juliá Lozano. Por eso, lamenta que algunos médicos reivindiquen que la enfermería «no puede diagnosticar». «¿Pero qué diagnóstico hay en que una chica quiera ponerse labios? No lo hay».

En estética se valora, no se diagnostica

En dermoestética no se trata solo de pacientes, sino de clientes. «En una mujer con lupus con una analítica alterada, el diagnóstico está hecho. El médico o enfermero tiene que saber si es apta o no para la operación que demanda. Se trata de valorar», aclara. Así que no entiende la «guerra», sobre todo, cuando su colectivo lleva tiempo usando ácido hialurónico en la sanidad pública, en casos de labio leporino para aportar simetría y de artrosis, para amortiguar el roce entre huesos en una articulación. Igual que la mesoterapia tras el parto o la micropigmentación, que devuelve el pezón y la aureola a quien ha perdido una mama por cáncer.

Hay muchos productos que mejoran la salud y tienen fines estéticos, repasa el presidente de la SEED, como los hilos tensores y de bioestimulación. Se usan en sutura, pero «en la fricción en la cara producen un pequeño traumatismo que provoca la producción de colágeno y tejido». En cuanto a medicamentos, apunta al botox y al plasma rico en plaquetas. «La enfermera necesita prescripción del médico para inyectar estos dos; si no, estaría incurriendo en un delito de intrusismo. Pero para el ácido hialurónico y otros que no son medicamentos, está más que capacitada».