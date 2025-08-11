Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Inyección de ácido hialurónico para aumento de labios.

¿Pueden las enfermeras poner labios? El debate detrás de los nuevos tratamientos de moda

Ácido hialurónico, hilos tensores, mesoterapia… La Sociedad Española de Enfermería Dermoestética aclara cuál es el papel de estos profesionales sanitarios

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Lunes, 11 de agosto 2025, 23:32

Ponerse labios está de moda. Este tratamiento de aumento, que se realiza haciendo uso de ácido hialurónico –compuesto natural del cuerpo indicado para el rejuvenecimiento ... de la piel–, ha ido ganando protagonismo en los últimos años hasta convertirse en uno de los favoritos de muchas mujeres. Pero con la fama también han llegado los sustos. Vista la oportunidad de negocio, con el ánimo de lucro han proliferado todo tipo de clínicas, incluso clandestinas, como la clausurada en Granada por la Policía Nacional a finales de julio. La responsable, una rusa de 29 años, no contaba con la formación necesaria ni llevaba a cabo control sanitario alguno.

