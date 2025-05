Pueden cobrarte hasta ocho veces más por una entrada a la Alhambra: consulta los precios oficiales

Amanda Martínez Granada Sábado, 24 de mayo 2025, 23:12 Comenta Compartir

Sandra lleva unos meses viviendo en Granada y, aprovechando que un amigo de Madrid venía a visitarla, decidió comprar entradas para ver la Alhambra. «Costaban cerca de 100 euros», recuerda. Sandra, que solo quería la entrada, sin guía, lo comentó con compañeros de trabajo que le dijeron que cuestan unos 20 euros y que podía adquirirlas en la página oficial del Patronato.

El caso de Sandra no es una excepción, y no será la última en pagar de más por acceder al monumento. También hay que tener en cuenta que se requiere cierta previsión al reservar la entrada. Por eso, si el turista ya está en la ciudad y no las ha comprado con antelación, es probable que acabe recurriendo a webs no oficiales y pagando un precio mucho más alto. Pero también si lo hace con tiempo y no compra en la web oficial.

Para elaborar este artículo, hemos realizado varias búsquedas en Google. Los primeros resultados que devuelve el buscador son enlaces patrocinados, es decir, anuncios de pago, que no enlazan con la web oficial del Patronato.

Los precios

Las entradas oficiales se compran exclusivamente en la web tickets.alhambra-patronato.es. La entrada general a la Alhambra, que incluye Palacios Nazaríes, Partal, Alcazaba y Generalife, sin guía, cuesta 19,09 euros para adultos. Para menores de 12 a 15 años, mayores de 65, titulares del carné joven europeo, familias numerosas o personas con discapacidad, el precio es de 12,73 euros.

Precios de las entradas Visita General Alhambra y Palacios Nazaríes: 19,09 euros. Incluye, Partal, Generalife y Alcazaba

Visita General Jardines del Generalife: 10,61 euros. Incluye, Alcazaba y Partal

Visita General Dobla de Oro General: 27,30 euros. Incluye, Palacios Nazaríes, Alcazaba y Generalife y monumentos nazaríes

Visita Nocturna Palacios Nazaríes: 10,61 euros

Visita Nocturna Generalife y jardines: 7,42 euros

Visita Nocturna Dobla de Oro nocturna: 20, 93 euros

También se pueden adquirir entradas solo al Generalife (10,61 €); o la Dobla de Oro (Alhambra, Corral del Carbón, Bañuelo, Palacio de Dar al-Horra, Maristán, casas del Chapiz y de Zafra, y la Qubba del Cuarto Real de Santo Domingo) por 27,30 euros.

Existen además visitas nocturnas: a los Palacios Nazaríes (10,61 €) o al Generalife (7,42 €). En estos momentos, la Alhambra no dispone de servicio de audioguía. Tampoco ofrece servicio de guías.

Al redactar este reportaje, no había tiques disponibles en la web del Patronato para el acceso general hasta el jueves 12 de junio de 2025, más de tres semanas después de la fecha de la consulta. Sin embargo, sí es posible conseguir entradas antes de ese día. No es complicado encontrar tours para el día 1 de junio, en un grupo de 20 personas con guía, por 109 euros.

Enlaces patrocinados

Google no suele mostrar la web oficial como primer resultado de la búsqueda. Prioriza los enlaces patrocinados, que son los que le generan ingresos. Si buscamos «Entradas Alhambra», veremos al menos cuatro enlaces no oficiales destacados antes que el de la página oficial del Patronato, todos claramente marcados como «patrocinados».

El primer resultado, por ejemplo, ofrece entradas con guía oficial o audioguía desde 45 euros. Una entrada por libre con audioguía para el sábado 31 de mayo, día para el que no quedan 'tiques oficiales' en la web del Patronato, cuesta 89 euros la de adultos. En la misma página se pueden comprar entradas para una visita nocturna que incluye Palacio de Carlos V y Generalife con Audioguía, para el viernes 23 de mayo, por 39 euros. Ese día no quedan entradas en la web del Patronato que las cobra a 7,42 euros (sin audioguía). El acceso al Palacio de Carlos V es gratuito.

Otra web, ofrecen precios similares: entradas con guía oficial o audioguía desde 45 euros, precio que corresponde a la entrada infantil, la de adultos es de 89 euros y visitas nocturnas por 39,99 euros. También proponen tours privados con guía exclusivo, accesos sin colas. En esta página también se pueden comprar tiques para días que tienen agotadas las entradas en la web oficial.

Una conocida plataforma, omnipresente en búsquedas turísticas en el mundo, ofrece visitas guiadas en español a la Alhambra desde 34 euros y el 1 de junio como primera fecha disponible. Eso sí, este precio no incluye el acceso a los Palacios Nazaríes, solo al Generalife, la Alcazaba y el Palacio de Carlos V. Una entrada que cuesta 10,16 euros en la web oficial y que, en este caso, sí hay disponibles.

Un ejemplo más, esta de una web que aparece justo después de la oficial, ofrece información general y enlaces a agencias que venden paquetes turísticos. Informan de la posibilidad de reservar todo tipo de visitas guiadas, y la posibilidad de poder acceder a entradas si están agotadas. Hay una opción para realizar una visita privada el jueves, 4 de junio por 330 euros por persona.

Desde otra página vinculada a una plataforma alemana líder en el sector, ofrecen visitas desde 16 euros por persona, para realizar un recorrido guiado por los alrededores de la Alhambra, pero sin acceso al interior, hasta los 169 euros, que incluye entrada a Palacios Nazaríes, Generalife y guía. En sus reseñas, algunos usuarios alaban la profesionalidad de los guías pero se quejan de precios «excesivos» o «desorbitados». Aunque, claro, recorrer la Alhambra, no tiene precio.