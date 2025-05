El pueblo de Granada que elige La Revuelta como rival de Israel tras Eurovisión: «Se enfrentan este verano»

C. L. Martes, 20 de mayo 2025, 10:33 Comenta Compartir

La Revuelta, el programada de TVE que presenta David Broncano, debía contar este lunes por la noche con la representante española en el último festival de Eurovisión, Melody, como parte de los compromisos que la cantante sevillana había firmado con RTVE. De hecho, Broncano señaló que, a diferencia de la mayoría de entrevistas, que se acuerdan con mucha menos antelación, esta «estaba firmada desde hacía dos meses». Sin embargo, Melody decidió no ir.

Broncano señaló al respecto que la representante española, que quedó antepenúltima en el festival de Eurovisión «se ha enfadado, no sabemos por qué. Ha llegado, se ha ido directa a su casa, ha cerrado las persianas, y está allí tranquilamente. Deseamos que se recoloque un poco emocionalmente», dijo molesto el presentador.

El domingo, tras el mal puesto en el festival, la cantante decidió cancelar su agenda completa con RTVE y no acudir a la rueda de prensa organizada por la corporación pública. Entre esos planes estaba La Revuelta, una de las grandes apuestas de la corporación pública y donde Melody ya había acudido tras ganar el Benidorm Fest.

La intérprete de 'Esa diva' se ha ido directamente a Sevilla para pasar un tiempo con su familia: «He venido para aquí porque hace dos semanas estoy sin mi hijo, y ya toca. Y con mis padres, que no pudieron venir a Basilea (Suiza)», decía este lunes al llegar al aeropuerto de Málaga. Aunque no dijo más, pues dará una rueda de prensa para explicarse, sí apuntó que «se han dicho muchas cosas que no son verdad. No os preocupéis que contaré todo».

Y en este contexto fue donde salió un pueblo de Granada. Jorge Ponce, subdirector del programa que cuenta con una sección en La Revuelta, también habló de Eurovisión y la polémica que ha rodeado a la edición de este año. «El sábado Israel ocupó... el segundo puesto en Eurovisión. Con el apoyo masivo del voto europeo se quedó en el segundo puesto. Y ocupó ese puesto», señaló con ironía. «Estaban otros, y lo ocupó», insistió Ponce con el doble sentido de sus palabras. «Hubo una víctima colateral, que fue Melody, que si no hubiera sido por esto hubiera ganado seguro», aseguró entre las risas del público. «¿Qué le faltaron, 300 puntos?», se preguntaba con sorna.

Fue en ese momento cuando se convirtió en protagonista un pueblo de Granada. Ponce comentó que «como ha ido muy bien Eurovisión, se están planteando el Grand Prix. Que este verano Churriana de la Vega se enfrenta al estado de Israel», comentó el cómico malagueño, a lo que Broncano respondió: «Todos los bolos derribados con drones» o «la vaquilla kosher».