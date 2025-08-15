El pueblo con las casas más baratas de Granada: solo 512 euros el metro cuadrado Está a poco más de 30 kilómetros de Granada capital y cuenta con multitud de servicios básicos como centro de salud, farmacias y diferentes comercios locales

Encontrar una vivienda a un precio asequible se ha convertido en una misión imposible en toda España. Y es una situación que también afecta a los granadinos, que han visto como durante los últimos años hacerse con un piso en el centro o una casa en los pueblos del área metropolitana es cada vez más caro.

Tanto Granada capital como los municipios del cinturón cuentan con precios que no paran de subir, siendo mucho más difícil acceder a una buena vivienda en estas zonas que hace una década. Así lo confirma el último informe publicado por Idealista relativo al precio del metro cuadrado de vivienda en Granada, que sitúa el importe medio en la provincia en los 1.599 euros por m².

Un importe que sube hasta los 2.464 euros por m² en Granada capital, los casi 1.900 euros en Armilla o los más de 2.000 euros en Sierra Nevada (2.720), Almuécar (2.784) y Playa Granada (2.288). Unos precios realmente altos si tenemos en cuenta que en agosto de 2020 el precio medio del m² en la provincia no llegaba a los 1.200 euros.

Sin embargo, todavía es posible encontrar lugares en Granada en los que los precios son bastante más asequibles. Según refleja el informe de Idealista, hay un municipio que destaca por ser el más asequible de todos, con un precio de 512 euros el m². Se trata de Íllora, un lugar que ha experimentado un incremento de precios del 2,5% en el último mes pero que, pese a ello, sigue siendo el más barato de toda Granada.

Precios asequibles

El incremento interanual que ha experimentado el municipio es del 3,9%, bastante por debajo del crecimiento del 10,6% que registra de media la provincia y del 13,1% que marca Granada. Teniendo en cuenta estos datos, una vivienda de 200 m² en Íllora puede adquirirse por un precio alrededor de los 100.000 euros según el informe de Idealista.

Un precio bastante asequible si tenemos en cuenta la situación del mercado en el presto de municipios de Granada. Así como el hecho de que se trate de un pueblo de tamaño mediano, con un ambiente familiar y cercano, a tan solo 35 kilómetros de la capital y con servicios básicos como centro de salud, farmacias y diferentes comercios locales.