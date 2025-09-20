Publicidad de Cervezas Alhambra: Verde que te quiero verte en pelotas

Javier F. Barrera Granada Sábado, 20 de septiembre 2025, 17:51 Comenta Compartir

El artista está nervioso. Muy nervioso. Mordisquea repetidas veces una manzana que sostiene con su mano, cuyos dedos están pintarrajeados de verde, el color con el que mil doscientas personas de veinticinco países distintos se van a pintar todo el cuerpo y, desnudos, van a ser fotografiados por Spencer Tunick. El fotógrafo bebe un cafelito en un vasillo de cartón. Atiende a los periodistas con respeto y mucho afecto, en medio del campo, rodeado de olivos en el entorno del parque del Cubillas, a escasa media hora de la capital.

De pronto, el artista se escabulle. Un dron que vuela a baja altura ha roto su concentración. Ordena que desaparezca y que lo aterricen, algo que un tipo con micrófono traslada de inmediato. Vuelve y se disculpa. Explica que necesita la máxima concentración y pide perdón. Responde con amabilidad todas las preguntas. Es neoyorquino, sabe que la Prensa es importante.

De hecho, ha aparecido puntual en medio de la nada y se ha bajado del Land Rover vestido como cualquier urbanita de la Gran Manzana, con piratas negros, camiseta del mismo color y la consabida gorra de béisbol. Ha saludado uno a uno a todos los periodistas, fotógrafos y cámaras haciendo chocar su puño, sonriendo, extremadamente amable. «Gracias por venir, realmente lo aprecio», repite varias veces.

«OK. Rock & Roll», dice para dar comienzo la ronda de preguntas. Spencer Tunick explica en voz baja, concentrado, que no se siente importante. «Es la gente. Es un honor que toda la gente que viene comparta la energía del momento». Recuerda entonces sus comienzos, cuando de siete de la tarde a dos de la mañana, apostado en una esquina de Nueva York, repartía invitaciones para posar para sus fotografías. «Y en todas esas horas apenas lograba reunir doscientas personas». Ahora, son miles, voluntarias a cambio de la fotografía firmada por el autor.

Los mosaicos de la Alhambra

También explica el proceso que le ha llevado a este punto, en este lugar, en este momento preciso. «La idea era buscar un sitio para la fotografía en la ciudad de Granada». Hay que recordar entonces ahora que Spencer Tunick ha fotografiado a personas desnudas en lugares diversos. En España, sin ir más lejos, en las escaleras del interior del palacio de congresos del Kursaal, y en Barcelona en la avenida de la Reina María Cristina. También en Valencia, y por citar algunos de los más multitudinarios, en la plaza del Zócalo de la capital de México, donde sumaron veinte mil personas; o en la ópera de Sidney, donde llegaron a los cinco mil.

«Me encantó esta gran cantidad de colinas con plantaciones de olivos ordenados. Pensé que había que poner aquí a la gente» Spencer Tunick Fotógrafo

Spencer Tunick cuenta entonces que iba conduciendo de Madrid a Granada para buscar ese lugar tan especial cuando quedó prendado del paisaje. «Me encantó esta gran cantidad de colinas con plantaciones de olivos ordenados, ya alineados. Pensé que había que poner aquí a la gente, entre los olivos». Sonaba entonces la mejor versión de Granada. El poeta universal inspiraba una vez más desde sus versos: «Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas». Firmado: Federico García Lorca.

Faltaba llegar todavía a la ciudad, donde terminó la inspiración en el corazón de la Alhambra. El poema era ya sinfónico. La idea preconcebida cambiaba entre los olivos de la tierra y los mosaicos de la Alhambra. «Nació con los mosaicos increíbles de la Alhambra y su color verde». La jugada era ya pluscuamperfecta. Tras apurar 'una verde', 'una Milnoh', una Alhambra 1925, la fotografía se nutriría de los olivos del campo granadino y de los colores de los mosaicos de la Alhambra, alimentados por los cuerpos desnudos y pintados de mil doscientas personas voluntarias para componer este verde que te quiero verte en pelotas.

«El cuerpo hoy es un elemento urbano y llevarlas al campo es combinarlo para generar sentimientos» Spencer Tunick Fotógrafo

¿Por qué desnudo, en cueros, en pelotas? Spencer, famoso por sus fotografías de miles de cuerpos sin ropa, lo explica con una sencillez natural. «El cuerpo hoy es un elemento urbano y llevarlas al campo es combinarlo para generar sentimientos». También hay palabras para el cliente. «Es un regalo para celebrar el centenario de Cervezas Alhambra. Apoyan este proyecto artístico de igual forma que apoyan la feria de Arte Contemporáneo, ARCO. Están comprometidos con el arte».

Los protagonistas

Spencer Tunick no gasta falsa modestia, sus colaboradores lo describen como una persona extremadamente tímida y laboriosa. De hecho, aquí todo está milimétricamente organizado. «Él mismo ha venido a diario para comprobar la luz, las sombras, la temperatura, las nubes, las previsiones. De hecho, se ha decidido por esta fecha –sábado 20 de septiembre–, por la previsión favorable. Eso sí, ha adelantado la hora porque luego hace mucho calor».

Sobre las once de la mañana, cual Napoleón en Austerlitz, Spencer Tunick reparte órdenes desde una elevación a su ejército compuesto por mil doscientos soldados desnudos pintados de verde y a sus oficiales de campaña, una compañía compuesta por técnicos, operarios, ayudantes y demás.

Aquí nada se ha dejado al azar. Por ejemplo, los cables negros que recorren las hileras de olivos donde se plantarán los cuerpos desnudos están sujetos con piedras del terreno para que no se muevan. Cada una de estas pequeñas piedras ha sido pintada de verde, del mismo tono que las personas que saldrán en la foto.

Ahora aparece la tropa desnuda y verde. Se posiciona, es ordenada a través de un megáfono. Empieza el espectáculo y sonará un click, otro y otro más. La imagen celebrará el centenario de Cervezas Alhambra y la foto se llama 'Retrato Alhambra 1925'. Spencer Tunick ya no está nervioso, se relaja. Ya no hace chistes sobre las serpientes que le han querido morder. Ya no deja delicadamente el vasito de café sobre la tierra.