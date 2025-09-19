El pub más friki de España está en Granada: «Desde que abrimos no para de entrar gente» El establecimiento organiza torneos de videojuegos y es un templo para los amantes de los cómics, el anime, las películas y las series de televisión

El paraíso de los frikis. Así podríamos definir al Pub Namek, un establecimiento de Granada que lleva abierto desde 2018 y que ofrece un concepto único en la ciudad: un pub en el que las videoconsolas, el anime, el manga, los cómics, las películas y las series de televisión son los auténticos protagonistas.

Al frente del mismo está Ilde Bailón, que es el propietario de un negocio que ya deja claro con su nombre, que hace referencia a un planeta de la serie Dragon Ball, el tipo de establecimiento que es. «Cuando alguien entra en el pub se encuentra un lugar lleno de manga, anime, cómics y videojuegos. Se encuentran cualquier cosa relacionada con el mundo friki», explica Ilde a IDEAL.

Ilde trabajaba en el bar de tapas de sus padres pero el negocio ya no marchaba demasiado bien, así que decidió buscar una alternativa: «Tengo dos pasiones: el heavy metal y el mundo friki. Y como quería abrir algo único y nuevo, me decidí por el tema friki». Harto de poner tapas, empezó a buscar un local y finalmente abrió sus puertas en octubre de 2018. La acogida no pudo ser mejor. «El primer día no cabía más gente en el pub».

«Llevamos seis años y medio al pie del cañón y estamos contentos. Me gustaría que el pub estuviera siempre abierto» Ilde Bailón Propietario del Pub Namek

Pero a pesar de esa buena acogida, más adelante, en diciembre de 2019, se mudaría al número 18 de la calle Martínez de la Rosa, donde está en la actualidad, buscando una ubicación más céntrica y accesible para sus clientes. «Desde que abrimos en la ubicación actual no para de entrar gente. Antes a los frikis se nos veía como bichos raros pero afortunadamente eso ha cambiado bastante».

Todo es diferente en el Pub Namek, desde la decoración, con espadas de Conan o Final Fantasy en sus paredes, hasta la música, con melodías de series amenizando el ambiente. Incluso todos los clientes pueden jugar a la videoconsola mientras se toman algo sin tener que pagar más. Cuentan con una Xbox Series S, una PlayStation 5 y hace unos días añadieron la recién estrenada Nintendo Switch 2, lo que provocó «colas de gente para probarla».

Y aunque las bebidas sí son más parecidas a las de cualquier otro pub, en Namek le dan un toque único. Por ejemplo, el chupito estrella es el 'Maléfica', mientras que dos de los cócteles más demandados son 'El país de las maravillas' y 'Ciudad de Halloween'. Sin olvidar de jarras especiales como la 'John Wick', que es una jarra de cerveza con Jägermeister.

Ahora mismo abren sus puertas de miércoles a sábados desde las 21:00 horas. Y aunque los miércoles y jueves suelen cerrar en torno a las 01:00 horas, los viernes y sábados no bajan la persiana hasta las 04:00 horas. «Yo no quiero que esto se acabe nunca. Llevamos seis años y medio al pie del cañón y estamos contentos. Me gustaría que el pub estuviera siempre abierto», reconoce. Y es que su concepto es tan diferente que asegura que «cuando la gente descubre que hay un pub así viene corriendo».