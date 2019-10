EL PSOE se suma a la campaña contra el cierre del ambulatorio de Mirasierra Cuenca se reúne con los vecinos de la zona, quienes han recogido ya cientos de firmas en protesta por la decisión de la Junta de Andalucía de trasladar a los usuarios al centro de Bola de Oro IDEAL Martes, 1 octubre 2019, 13:57

El grupo municipal socialista se ha sumado este martes a la campaña vecinal emprendida por los usuarios del centro de Salud de Castaño Mirasierra para exigir a la Junta de Andalucía que dé marcha atrás a la decisión de cerrar este espacio sanitario, y trasladar a sus usuarios al centro de Bola de Oro, que abrirá próximamente. El portavoz del PSOE, Paco Cuenca, se ha reunido con los vecinos y se ha hecho eco del malestar generado en un barrio del Distrito Genil donde residen más de 15.000 personas.

El socialista ha recordado la sorpresa que ha generado la decisión entre los vecinos de la zona, ya que si bien estaba prevista la apertura del centro de salud de Bola de Oro, nunca estuvo ligada o condicionada al cierre de Castaño Mirasierra. Cuenca, quien se ha sumado a las protestas, ha dedicado su visita de barrio de todas las semanas a escuchar a los afectados, «sobre todo personas de avanzada edad, muy mayores, que tienen movilidad reducida y que claramente no podrán desplazarse a Bola de Oro y están muy preocupados porque necesitan atención médica de manera muy regular».

Respecto al centro de salud de Bola de Oro, el máximo responsable del PSOE recordó que «el PSOE en el Ayuntamiento lleva años trabajando en esta reivindicación histórica de los vecinos, exigiendo y demandando a la Junta que retomará una obras que están ya finalizadas, con una instalación a punto de abrir sus puertas». Sin embargo, «ha sido toda una sorpresa conocer que el Gobierno Andaluz con el PP y CS han decido abrir el nuevo centro sanitario, dejando al barrio de Castaño Mirasierra sin atención médica, algo que a todas luces es injusto e inadmisible».

Al respecto, Cuenca ha denunciado la «opacidad y la falta de transparencia de la Junta de Andalucía. Además hemos conocido que el 1 de octubre muchos de los contratos tanto de personal sanitario en Granada, como el no sanitario no se han renovado. La Junta se comprometió a que no haría contratos inferiores a 1 año, cuando ahora mismo podemos afirmar que los contratos sanitarios se han renovado por un máximo de 4 meses y algunos de tan solo 15 días».

Para el socialista, la situación de los vecinos es preocupante, pero también el silencio cómplice del Ayuntamiento, «con un alcalde, Luis Salvador, que ha optado por ser delegado de la junta en el Ayuntamiento con un silencio cómplice, sumiso y cobarde». Para concluir, Cuenca ha aseverado que «no va a permitir este ataque a Granada. Sabemos que hay iniciativas vecinales que están recogiendo firmas, medida que apoyamos y que llevaremos al Ayuntamiento y no vamos a permitir que el interés de la Junta se supedite al de las familias Granada. Ya preguntamos en el pasado pleno e insistiremos con cuantas iniciativas estén en nuestras manos para paralizar esto».