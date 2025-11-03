Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

EL PSOE solicita un consejo extraordinario de la Fundación Granada Educa ante el «atropello» del Ayuntamiento

En el documento presentado, y que lleva las firmas de los patronos socialistas, se exige la declaración de urgencia de la sesión y el análisis de las consecuencias de la medida sobre la estabilidad económica de la institución

Ideal

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:38

Comenta

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha calificado de «ataque frontal a las escuelas municipales» y de «auténtico ... atropello» la decisión del gobierno de la alcaldesa Marifrán Carazo de minorar unilateralmente la aportación municipal a la Fundación Pública Local Granada Educa en 597.500,05 euros, una medida adoptada «sin conocimiento, ni aprobación previa» del Consejo de Patronos. La socialista ha criticado la nefasta gestión del PP en el Ayuntamiento que «saquea las cuentas de la fundación para tapar los agujeros económicos que está provocando y parchear sus malas decisiones».

