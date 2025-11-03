EL PSOE solicita un consejo extraordinario de la Fundación Granada Educa ante el «atropello» del Ayuntamiento

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha calificado de «ataque frontal a las escuelas municipales» y de «auténtico ... atropello» la decisión del gobierno de la alcaldesa Marifrán Carazo de minorar unilateralmente la aportación municipal a la Fundación Pública Local Granada Educa en 597.500,05 euros, una medida adoptada «sin conocimiento, ni aprobación previa» del Consejo de Patronos. La socialista ha criticado la nefasta gestión del PP en el Ayuntamiento que «saquea las cuentas de la fundación para tapar los agujeros económicos que está provocando y parchear sus malas decisiones».

En este contexto, tras tener conocimiento de la decisión, que el gobierno del PP en la ciudad escuda bajo el concepto de «sobrante», el Grupo Socialista ha solicitado un Consejo Extraordinario y Urgente de Patronos de la Fundación «para reclamar explicaciones inmediatas». En el documento presentado, y que lleva las firmas de los patronos socialistas, se exige la declaración de urgencia de la sesión, el análisis de las consecuencias de la medida sobre la estabilidad económica y los fines fundacionales de Educa, así como la aprobación de una solicitud formal al Ayuntamiento para dejar sin efecto la minoración.

Raquel Ruz ha denunciado que estamos ante un intento de «minar esta institución», quitándole casi 600.000 euros «sin explicación y justificación alguna». Dicha propuesta supone abocar a este organismo al déficit presupuestario, pues supone una reducción de más de un cuarto de su presupuesto total.

Por otro lado, la socialista ha resaltado que «desde la llegada de Carazo, los patronos, las familias y el profesorado ha ido denunciando que el Ayuntamiento gobernado por el PP no ha actualizado los presupuestos de la entidad, ni adaptado el incremento anual de la aportación municipal, en otro ejemplo más de como Carazo quiere acabar con este servicio municipal». La socialista ha lamentado que todos los pasos del PP en la ciudad «van en la senda de mermar las escuelas municipales, un ejemplo de excelencia educativa a nivel nacional».