El PSOE recrimina el «abandono» a las personas sin hogar y exige a Carazo un recurso «definitivo y digno»

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Nuria Gutiérrez, ha recriminado el «abandono» del Gobierno de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, hacia ... las personas sin hogar en la ciudad, y ha lamentado que, con la llegada de las bajas temperaturas, este colectivo siga «sin un recurso definitivo» para guarecerse.

Según ha detallado la formación en una nota, la edil socialista ha criticado que la gestión del PP en este ámbito se limita a la «aplicación de parches», lo que dejaría a las personas sin hogar «al albur» de soluciones «temporales e insuficientes».

Al hilo, Gutiérrez ha expresado su «profunda preocupación» por la situación que se agrava con el cambio de estación, y ha señalado que «es lamentable que llegue el frío y las personas sin hogar de Granada sigan sin un recurso definitivo, sin techos a los que acudir en busca de refugio».

Además, la concejala ha apuntado a que la «falta de recursos» para políticas sociales estables «no se debe a la ausencia de ingresos», sino a la «mala priorización y la ineficacia de la gestión 'popular'».

En relación, la socialista también ha cargado contra la gestión económica del equipo de gobierno, y ha valorado que los recursos destinados a mejorar los servicios públicos y la atención social «están siendo malversados».

En concreto, la concejala ha hecho referencia a los fondos transferidos por el Gobierno de España y ha afirmado que lamentan que «no se hayan aprovechado los ingresos aportados por el Gobierno de España con cargo a los fondos de Participación en los Impuestos del Estado (PIE)», que son «balones de oxígeno» que está recibiendo el Gobierno de Carazo, «para sumar servicios públicos».

Asimismo, la edil ha exigido al Gobierno de Marifrán Carazo que abandone la política de «parches» y trabaje de «manera urgente» para garantizar «la seguridad y la dignidad de las personas sin hogar en Granada, especialmente ante el recrudecimiento de las condiciones meteorológicas».

Tal y como ha emitido el PSOE de Granada, Gutiérrez también ha pedido que se paralice «de inmediato el despilfarro y el uso electoralista de los fondos estatales» y se reoriente la gestión para «crear una solución integral que aborde el sinhogarismo desde un enfoque de dignidad y estabilidad».

Para finalizar, la concejala ha instado al Gobierno de Marifrán Carazo a asumir su responsabilidad «con los más vulnerables» y a garantizar «que ninguna persona quede sin un refugio seguro ante las inclemencias del invierno».