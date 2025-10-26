El PSOE reclama a la Junta la publicación «inmediata» de datos de los cribados y una auditoría externa Los socialistas elevan al pleno de Diputación una moción para exigir al gobierno de Moreno Bonilla «transparencia, planificación y responsabilidad» en la gestión del Programa de Detección Precoz

El grupo socialista en la Diputación de Granada reclamará a la Junta de Andalucía en el próximo pleno de esta institución la publicación «inmediata» de los datos de los cribados de cáncer de mama en la provincia, así como la realización de una auditoría externa e independiente en los cuatro distritos sanitarios.

La diputada provincial Francisca Santaella, que ha mostrado su apoyo a las afectadas por los fallos en los cribados y se ha sumado a las reivindicaciones de quienes se concentran hoy a las puertas del Palacio de San Telmo en Sevilla, ha anunciado una moción en la que también se insta al gobierno de Moreno Bonilla a «garantizar la citación de todas las mujeres de la provincia, ya sea a través de la unidad móvil de mamografía en los municipios o mediante citación hospitalaria».

Además, esta iniciativa plantea que la Consejería de Salud ponga en marcha un Plan Urgente de Refuerzo del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama que asegure «cobertura real de al menos el 80 por ciento de las mujeres en edad de cribado, agilidad en las recitaciones y la comunicación de resultados».

«La Junta no puede seguir escondiendo los datos, ni relegar un programa vital de prevención a un trámite administrativo», ha subrayado Santaella para señalar que «la falta de control y de planificación pueden traducirse en diagnósticos más tardíos que darían lugar a tratamientos más duros y complejos, la posible aparición de secuelas e incluso la pérdida de vidas que, de otro modo, podrían haberse salvado».

Según la socialista, el programa que cada dos años convoca a mujeres de entre 50 y 69 años para realizar una mamografía gratuita, debería alcanzar coberturas cercanas al 80 por ciento de la población diana y, sin embargo, los datos públicos del propio SAS muestran que, en la provincia, es «inferior» al 70 por ciento.

«Claramente insuficiente según los estándares europeos», ha remarcado Santaella que ha lamentado que, en algunos distritos sanitarios granadinos, las tasas no llegan a superar el 25 o el 30 por ciento, «lo que evidencia una gestión deficiente y desigual en la provincia».

En ese contexto, la socialista ha indicado que el PP «tiene una oportunidad de oro de posicionarse a favor de las mujeres afectadas y de reclamar al gobierno de Moreno Bonilla «transparencia, planificación y responsabilidad» en la gestión del Programa de Detección Precoz en la provincia.