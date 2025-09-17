Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La portavoz del PSOE, Raquel Ruz, este miércoles en el patio del Ayuntamiento. IDEAL

El PSOE reclama al gobierno que aclare si cortará Reyes Católicos los fines de semana

Raquel Ruz lamenta que Movilidad no haya informado a los ciudadanos sobre el formato de este año

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:13

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada ha reclamado este miércoles al equipo de gobierno de Marifrán Carazo que aclare si cortará Reyes Católicos y Gran Vía los fines de semana. La portavoz municipal de la formación. Raquel Ruz, ha pedido saber qué sucederá con la iniciativa tras los «desastrosos resultados» que, en su opinión, tuvo el año pasado.

La dirigente ha insistido en que los vecinos necesitan conocer el futuro de la medida, especialmente por los efectos colaterales que conlleva en materias como el desvío de líneas de autobuses o el acceso a los garajes. A este respecto, la socialista ha lamentado que la propuesta diseñada el año pasado no tuviera otro objeto, a su juicio, «que afectar al transporte público y a los residentes» y ha pedido a los populares que confirmen si «reconocen que su modelo sin actividades culturales y de ocio ha fracasado».

Como hiciera este martes en comisión, la responsable se ha vuelto a pronunciar en contra del programa de actividades diseñado por el Ayuntamiento con motivo de la Semana Europea de Movilidad, que ha calificado como «irrelevante». A su juicio, «el equipo de gobierno se ha limitado a incluir actividades del Consorcio de Transportes Metropolitano, obviando las acciones de concienciación que se venían realizando en años anteriores».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a Armando, alma del San Remo y leyenda de la hostelería granadina
  2. 2 Traumatóloga Geek: la doctora granadina que ha revolucionado las redes y la medicina
  3. 3 La mercería de Granada que se reinventa después de 77 años
  4. 4 El arriero alpujarreño asesinado sin culpa por no querer dejar solo a su hermano en la cárcel
  5. 5 El chef tras el exitoso menú universitario de la UGR: así prepara 1.200 comidas al día
  6. 6

    Consulta los nuevos cortes de tráfico en las autovías granadinas
  7. 7 Identifican a un conductor que se estampó en una rotonda en Albolote y se dio a la fuga
  8. 8

    El choque de dos vehículos en Motril termina con cuatro detenidos por un asunto de drogas
  9. 9 El diseño de una artista de La Herradura llega hasta Bad Bunny en Puerto Rico
  10. 10 Imputado un hombre de 60 años por el incendio que obligó a desalojar a 30 pacientes en el Clínico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PSOE reclama al gobierno que aclare si cortará Reyes Católicos los fines de semana

El PSOE reclama al gobierno que aclare si cortará Reyes Católicos los fines de semana