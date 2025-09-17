El PSOE reclama al gobierno que aclare si cortará Reyes Católicos los fines de semana Raquel Ruz lamenta que Movilidad no haya informado a los ciudadanos sobre el formato de este año

Pablo Rodríguez Granada Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:13

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada ha reclamado este miércoles al equipo de gobierno de Marifrán Carazo que aclare si cortará Reyes Católicos y Gran Vía los fines de semana. La portavoz municipal de la formación. Raquel Ruz, ha pedido saber qué sucederá con la iniciativa tras los «desastrosos resultados» que, en su opinión, tuvo el año pasado.

La dirigente ha insistido en que los vecinos necesitan conocer el futuro de la medida, especialmente por los efectos colaterales que conlleva en materias como el desvío de líneas de autobuses o el acceso a los garajes. A este respecto, la socialista ha lamentado que la propuesta diseñada el año pasado no tuviera otro objeto, a su juicio, «que afectar al transporte público y a los residentes» y ha pedido a los populares que confirmen si «reconocen que su modelo sin actividades culturales y de ocio ha fracasado».

Como hiciera este martes en comisión, la responsable se ha vuelto a pronunciar en contra del programa de actividades diseñado por el Ayuntamiento con motivo de la Semana Europea de Movilidad, que ha calificado como «irrelevante». A su juicio, «el equipo de gobierno se ha limitado a incluir actividades del Consorcio de Transportes Metropolitano, obviando las acciones de concienciación que se venían realizando en años anteriores».