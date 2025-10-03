El PSOE reclama a Carazo política de viviendas accesibles y critica que el PP-A «niega» ayudas para alquiler Cuenca ha criticado que «todas las políticas del PP están diseñadas para beneficiar a los promotores y la especulación, dejando de lado a jóvenes y pensionistas»

Europa Press Viernes, 3 de octubre 2025, 11:23

El viceportavoz del grupo municipal socialista Paco Cuenca ha denunciado públicamente este viernes la «inacción» de la alcaldesa, Marifrán Carazo, ante lo que ha dicho que es el principal problema de los granadinos, «el acceso a la vivienda», agregando que el PP-A «niega» a la ciudad ayudas para alquiler.

Cuenca ha criticado que «todas las políticas del PP están diseñadas para beneficiar a los promotores y la especulación, dejando de lado a jóvenes y pensionistas».

Cuenca ha apuntado que el Gobierno de España «ha puesto en marcha una Ley Estatal de Vivienda y un Plan Estatal de Vivienda que permitiría multiplicar por tres la aportación del Estado para planes de vivienda, especialmente para el régimen de alquiler con precios asequibles, de entre 130 y 180 euros».

Al respecto, ha señalado que «todo lo que hace el PP hace en materia de vivienda es promover viviendas para que se lucren los promotores, viviendas de por encima de 180.000 euros, que pocos jóvenes pueden pagar». El dirigente socialista ha señalado directamente al Gobierno de Juanma Moreno «por negarse a aplicar la Ley de Vivienda del Estado en Andalucía, lo que está lastrando la posibilidad de ofrecer soluciones a los granadinos».

En este sentido, ha recalcado que «el Gobierno de Moreno Bonilla, el gobierno del PP en Andalucía, se niega a aplicar la ley. Están dedicados a la confrontación. Todo lo que plantea el Gobierno de España, Moreno Bonilla lo lleva a la pelea y a la bronca. Por lo que le pido que cambie de estrategia, que cumpla con la ley y que si de verdad le duele Andalucía, si de verdad le duele Granada, que permita el desarrollo de la ley de vivienda».

El viceportavoz ha destacado además que, a pesar de que Granada capital ostenta los precios de vivienda «más altos de Andalucía», Carazo «no hace nada por compensarlo» y no tiene «ni una política municipal vinculada a hacer la vivienda accesible a jóvenes».

En este contexto, ha remachado que «todas las políticas están destinadas a los promotores y a la especulación. Ninguna propuesta que ayude al alquiler», por lo que ha invitado al gobierno municipal «a cambiar de actitud y colaborar con el Gobierno central para activar planes de vivienda accesibles que son lo que necesitan los jóvenes granadinos y los pensionistas de Granada».