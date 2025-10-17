El PSOE rechaza el nuevo impuesto de basura y pide la tasa turística como fórmula para bajarlo El viceportavoz socialista, Eduardo Castillo, denuncia que la nueva tasa es «injusta y arbitraria» y no vincula el pago a la generación de residuos

Ideal Viernes, 17 de octubre 2025, 13:32

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, a través de su viceportavoz, Eduardo Castillo, ha exigido al equipo de gobierno la implantación de una tasa de residuos «justa, objetiva y no arbitraria» que «vincule el pago a la generación real de residuos», así como el «establecimiento de una tasa turística que permita a los visitantes contribuir al sostenimiento y mejora de los servicios públicos en la ciudad, en este caso la recogida de basura y limpieza que en estos momentos sufragan únicamente los granadinos y granadinas con sus impuestos».

Desde la placeta de San Gil, «ejemplo paradigmático de zona hiperturificada», Castillo ha criticado la manera en que el gobierno de Carazo ha implantado la tasa de residuos aprobada en el Pleno Extraordinario que «favorece a unos pocos, en detrimento del resto de vecinos y vecinas».

Para el socialista, «la tasa de residuos planteada por el Gobierno del PP es injusta, porque no paga más el que más residuos genera y tiene un tope que no entendemos, sin bonificaciones y sin un sistema justo».

Por otro lado, Castillo ha reiterado el «problema de la sobrecarga» en barrios con gran afluencia de visitantes con el Bajo Albaicín o el Centro. «Estamos en una zona donde, según informes municipales, hay al menos un 25% de viviendas turísticas regularizadas. Estas viviendas turísticas producen residuos de los que los servicios públicos municipales, que pagamos todos los granadinos a través de la tasa, se tienen que hacer cargo, lo lógico, es que, como ya ocurre en muchas ciudades europeas y españolas, los turistas contribuyeran con la conocida tasa turística que Carazo se opone a impulsar».

Finalmente, el PSOE ha reiterado su doble exigencia al equipo de Gobierno, «una tasa de residuos justa, en la que pague más el que más residuos genere, objetiva, no arbitraria». Y una tasa turística «para que los que vienen a visitar Granada aporten para mejorar los servicios públicos como la limpieza, el mantenimiento o el transporte público».