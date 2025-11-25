Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El secretario general de JSA Granada, Jorge Ibáñez Ideal

El PSOE presenta a los ayuntamientos de la provincia una moción para que la capital revise la ZBE

Jorge Ibáñez afirma que esta iniciativa persigue «mejorar» la ZBE y «reforzar su legitimidad social» tras haber diferenciado entre quienes viven en Granada y en el resto de la provincia

Ideal

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:20

Las Juventudes Socialistas de Andalucía en Granada (JSA Granada) han aprobado en su comité provincial una moción para presentarla en los ayuntamientos de la provincia ... con objeto de que el Ayuntamiento de la capital «revise» el diseño de la zona de bajas emisiones (ZBE) para que «garantice criterios de equidad territorial y social que eviten discriminación indirecta según el municipio de residencia y, además, avanzar hacia un modelo integral de transporte público metropolitano».

