El PSOE presenta a los ayuntamientos de la provincia una moción para que la capital revise la ZBE

Las Juventudes Socialistas de Andalucía en Granada (JSA Granada) han aprobado en su comité provincial una moción para presentarla en los ayuntamientos de la provincia ... con objeto de que el Ayuntamiento de la capital «revise» el diseño de la zona de bajas emisiones (ZBE) para que «garantice criterios de equidad territorial y social que eviten discriminación indirecta según el municipio de residencia y, además, avanzar hacia un modelo integral de transporte público metropolitano».

Esta iniciativa también contempla que se desarrollen mecanismos «compensatorios y progresivos» que atiendan las situaciones vulnerabilidad económica, zonas rurales con carencia de transporte público y personas trabajadoras y estudiantes que acceden a diario a Granada.

Asimismo, aboga por impulsar la «integración total del sistema de transporte metropolitano, coordinando horarios, tarifas y expediciones, y financiando mejoras en las líneas de alta demanda hacia la capital, así como la implantación de transporte público gratuito o bonificado desde las cabeceras de comarca y principales núcleos metropolitanos» hacia Granada.

La moción contiene que se establezcan aparcamientos disuasorios gratuitos en los accesos a la ciudad conectados mediante lanzaderas de alta frecuencia y carriles bus-VAO.

El secretario general de JSA Granada, Jorge Ibáñez, ha considerado que «Granada debe avanzar hacia un modelo urbano saludable y sostenible que proteja la calidad del aire y el bienestar colectivo, garantizando al mismo tiempo la cohesión social y territorial».

«La justicia ambiental exige políticas que no dejen atrás a quienes viven fuera de la capital o disponen de menos recursos económicos. Solo desde la planificación coordinada, el diálogo metropolitano y la inversión pública podrá consolidarse una movilidad verde y accesible para toda la provincia», ha dicho Ibáñez.

Tras defender la implantación de la ZBE en Granada como «herramienta clave para mejorar la calidad del aire y la salud de la ciudadanía», el socialista ha subrayado que el modelo que se ha implantado presenta «efectos diferenciados sobre quienes no residen en la capital, afectando especialmente a personas de rentas medidas y bajas, así como a habitantes de zonas rurales con menor acceso a transporte público metropolitano eficiente».

«Con la idea de mejorar el diseño de la Zonas de Bajas Emisiones en Granada, reforzar su legitimidad social y avanzar hacia un modelo integral de transporte público metropolitano, accesible y de calidad proponemos esta moción», ha apostillado.

Crisis de los cribados del cáncer de mama

En el transcurso del comité provincial de JSA Granada se han aprobado otras iniciativas como una resolución sobre la ejecución y resultados del programa de detección precoz del cáncer de mama. «Esta crisis pasará a la historia como el rostro más crudo de la negligente gestión de la Junta», ha remarcado Ibáñez.

«Desde Juventudes Socialistas de Granada no aceptaremos silencios ni justificaciones. Esta resolución no es un punto final, sino la firme declaración de que mantendremos nuestra vigilancia y movilización junto a las asociaciones de pacientes hasta que se restauren los derechos robados, se depuren todas las responsabilidades políticas y se devuelva la dignidad al SAS. Ninguna mujer más en Andalucía puede perder la vida por el colapso intencionado de lo público», ha expuesto.

En esta iniciativa, JSA Granada exige la «dimisión o cese inmediato de todos los responsables políticos y técnicos de la Consejería de Salud y del SAS implicados, la publicación de la cifra real de mujeres afectadas o un Plan de Choque específico para la contratación inmediata y estable del personal sanitario cualificado», entre otras reivindicaciones.