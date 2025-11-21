El PSOE pondrá el acento en el pleno en el blindaje de los derechos sociales y la accesibilidad universal

El viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada Eduardo Castillo ha anunciado este viernes una ofensiva en el próximo pleno ordinario, dentro de una ... semana, para blindar los derechos sociales y la accesibilidad universal en la ciudad.

Eduardo Castillo ha señalado que uno de los ejes de estas iniciativas es una moción que busca que el Ayuntamiento se comprometa a la ampliación de la oferta de los denominados eurotaxis en la capital, una medida que es, a su juicio, un «imperativo de accesibilidad universal para garantizar la plena participación de las personas con movilidad reducida y discapacidad».

Castillo ha afirmado que la accesibilidad «no es un lujo, sino un derecho fundamental», y ha instado al Ayuntamiento, según ha informado el PSOE en una nota de prensa, a «asumir su responsabilidad para que ninguna persona con discapacidad quede atrás por una barrera en el transporte».

La moción propone que el Ayuntamiento de Granada se comprometa a incrementar progresivamente el número de licencias de eurotaxis, favoreciendo su mantenimiento al menos durante diez años, y a «velar por el cumplimiento de la normativa para asegurar que estos vehículos presten atención preferente a las personas con discapacidad».

En este contexto, el viceportavoz ha remarcado la necesidad de «facilitar subvenciones específicas que cubran el coste adicional de transformación, mantenimiento y consumo de estos vehículos, asegurando que el coste no recaiga solo en el profesional, sino que el compromiso institucional sea firme para convertir el eurotaxi en una herramienta accesible, cómoda y segura para todos los granadinos».

Por su parte, la concejala Nuria Gutiérrez ha dado a conocer tres propuestas de declaraciones institucionales que el PSOE llevará en la próxima junta de portavoces para que sean incluidas en el orden del día del pleno de noviembre. Así, ha detallado, que, con motivo del Día Mundial del Sida (1 de diciembre), el grupo socialista pide «reafirmar el compromiso con la salud pública, la lucha contra el estigma y la discriminación, y la promoción del diagnóstico precoz».

Lo hace instando a la Junta de Andalucía a reforzar «la implementación efectiva de la profilaxis preexposición y la creación de un plan municipal estable con objetivos concretos y medibles». Además, desde el PSOE se pedirá el apoyo del resto de grupos de la corporación para hacer una declaración conjunta que conmemore el Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre).

Al respecto, Gutiérrez ha detallado que la declaración buscaría «reconocer el valor social de estas personas y el trabajo de sus familias y entidades, comprometiéndose a impulsar la accesibilidad universal, la defensa de los derechos, el apoyo a las familias, la sensibilización y ofreciendo más herramientas al Consejo Municipal de Discapacidad para un modelo de ciudad más participativo, equitativo y justo».

Por otro lado, de cara al Día Internacional de los Derechos Humanos (10 de diciembre), la concejala del PSOE ha avanzado la propuesta para aprobar también una declaración con el apoyo unánime del pleno con este motivo. El documento elevado a la junta de portavoces para su visto bueno exige «renovar el compromiso con la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la justicia».

«Este acuerdo subraya la necesidad de combatir la pobreza y la exclusión, garantizar la igualdad y la no discriminación, reforzar la justicia social mediante servicios públicos robustos, y fomentar la educación y sensibilización en la ciudad», ha reiterado Gutiérrez, quien ha concluido su intervención afirmando que estas propuestas de declaraciones institucionales son «una muestra de que los derechos humanos, la salud y la inclusión no son una cuestión de ideología».

Antes al contrario, ha concluido, son «la base ética de la democracia y la guía de la acción pública», por lo que ha instado a los grupos municipales de PP y Vox a «sumarse a estas iniciativas esenciales para construir una Granada más humana y justa».