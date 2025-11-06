Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ismael Padilla junto a Villegas, Santaella, Almón y Cuenca

El PSOE plantea propuestas en Diputación para que el presupuesto de 2026 «llegue a todos los municipios»

Ismael Padilla tiende la mano al equipo de gobierno para que las cuentas sean «realistas y diseñadas para mejorar la vida de las personas y ayudar a los ayuntamientos»

Ideal

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:07

Comenta

El PSOE en la Diputación de Granada ha pedido al equipo de gobierno del PP que elabore un presupuesto provincial para 2026 que «realmente sea ... útil para los municipio», se ejecute y no se quede en anuncios vacíos y que ponga a las personas de toda la provincia y a los ayuntamientos en el centro de la acción política».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

