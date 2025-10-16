El PSOE pide retomar la actividad en el antiguo botellódromo La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Raquel Ruz, ha visitado la zona junto a los vecinos

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha visitado este jueves la instalación Granada Ciudad Europea del Deporte, lo que antes se conocía como botellódromo, para denunciar que el recinto lleva meses cerrado tras «la decisión de del equipo de gobierno de quitar las competencias de su gestión a GEGSA y transferirlas al área de Urbanismo». La líder de la oposición ha resaltado que como ya advertimos «la decisión iba a convertirse en un error garrafal, como así ha sido».

Junto a los vecinos, Ruz ha reclamado la apertura inmediata de la instalación y ha destacado «el esfuerzo de los residentes de la zona para acabar con el botellódromo, un ejemplo de lucha activa contra una imposición del gobierno de Torres Hurtado que fue nefasta para la ciudad». Al respecto, ha recordado que en los anteriores mandatos del PSOE se reabrió el espacio como zona deportiva y como seña de identidad de la juventud granadina, «sin embargo, con el nuevo gobierno del Partido Popular, la instalación vuelve a estar cerrada a cal y canto, negando a jóvenes y mayores el uso deportivo de la instalación».

La socialista ha apuntado que el área de Urbanismo «carece de capacidad, personal y del objetivo de mantener una instalación deportiva abierta, y por eso está cerrada». «Esta situación obliga a los jóvenes que quieren utilizarla a saltar la valla, poniendo en peligro su integridad física, mientras que las personas mayores y las familias con niños no pueden utilizarla», ha asegurado Ruz, quien además ha calificado el cierre de «despropósito».

En este contexto, el concejal del PSOE, Juanjo Ibáñez, ha destacado que «el estado de la instalación deportiva es el ejemplo de la desastrosa gestión del área de Juventud del Ayuntamiento, incapaz de defender y hacer que este recinto deportivo lo puedan disfrutar con todas las garantías cientos de jóvenes granadinos que se ven obligados a saltar vallas y pasar penurias para poder hacer uso de esta dotación municipal».

Por su parte, los vecinos en atención a los medios han pedido la apertura inmediata del recinto y una gestión «correcta para que la gente disfrute de los espacios municipales».