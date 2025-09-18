Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Raquel Ruz, portavoz del grupo municipal socialista. Ideal

El PSOE pide el refuerzo de las líneas del autobús univeristarias y denuncia las colas

Raquel Ruz señala la necesidad de aumentar las frecuencias para hacer frente a la demanda, «sobre todo en horas punta»

Ideal

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:24

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha denunciado este jueves la «insuficiencia» y el «colapso» de las líneas de autobús urbano, una situación que, asegura, «se ha agravado con el inicio del curso universitario y que afecta a miles de estudiantes». Ruz ha exigido al gobierno municipal el «refuerzo inmediato» del servicio para evitar que la situación «empeore aún más» con la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) el próximo 1 de octubre».

Según la portavoz socialista, la situación actual es consecuencia de una «gestión basada en la improvisación», ya que «está claro que están siendo incapaces de dar respuesta a las necesidad de movilidad y transporte público que reclama la ciudad, y en este caso, la comunidad universitaria». La socialista se ha referido sobre todo «a la saturación de las líneas universitarias en horas punta, con largas colas en las paradas de autobuses, y con vehículos y frecuencias insuficientes para hacer frente a la gran demanda».

Ruz ha mostrado su preocupación «porque esta situación de caos se está produciendo a dos semanas de la entrada en vigor de la ZBE». Al respecto, se ha preguntado qué «ocurrirá cuando miles de vehículos no puedan entrar en la capital y se tenga que usar un transporte público que está claro no se ha reforzado para hacer frente a la nueva medida».

La socialista asegura que se ha producido un «empeoramiento» en las frecuencias de líneas en los últimos meses, «con problemas notificados en las líneas 4, 33 y 21, que también experimentan retrasos y recortes de frecuencias».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Traumatóloga Geek: la doctora granadina que ha revolucionado las redes y la medicina
  2. 2 Identifican a un conductor que se estampó en una rotonda en Albolote y se dio a la fuga
  3. 3 El recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias en Granada este 2025
  4. 4

    Denuncian inseguridad por un vecino conflictivo en Albolote
  5. 5

    La ciudad, llena de doctores en el mayor evento médico del país
  6. 6 Vuelca un coche tras un choque en el cruce entre Arabial y el Camino de Purchil
  7. 7

    Cultura tumba la conversión en hotel de la antigua sede de la Junta en Gran Vía
  8. 8 Sánchez anuncia una rebaja de las horas lectivas del profesorado que ya se aplica
  9. 9 El aviso de la Policía Local de Santa Fe por una estafa que está circulando
  10. 10 El vídeo que muestra a dos jóvenes realizando pintadas en un muro del Albaicín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PSOE pide el refuerzo de las líneas del autobús univeristarias y denuncia las colas

El PSOE pide el refuerzo de las líneas del autobús univeristarias y denuncia las colas