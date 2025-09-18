El PSOE pide el refuerzo de las líneas del autobús univeristarias y denuncia las colas Raquel Ruz señala la necesidad de aumentar las frecuencias para hacer frente a la demanda, «sobre todo en horas punta»

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha denunciado este jueves la «insuficiencia» y el «colapso» de las líneas de autobús urbano, una situación que, asegura, «se ha agravado con el inicio del curso universitario y que afecta a miles de estudiantes». Ruz ha exigido al gobierno municipal el «refuerzo inmediato» del servicio para evitar que la situación «empeore aún más» con la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) el próximo 1 de octubre».

Según la portavoz socialista, la situación actual es consecuencia de una «gestión basada en la improvisación», ya que «está claro que están siendo incapaces de dar respuesta a las necesidad de movilidad y transporte público que reclama la ciudad, y en este caso, la comunidad universitaria». La socialista se ha referido sobre todo «a la saturación de las líneas universitarias en horas punta, con largas colas en las paradas de autobuses, y con vehículos y frecuencias insuficientes para hacer frente a la gran demanda».

Ruz ha mostrado su preocupación «porque esta situación de caos se está produciendo a dos semanas de la entrada en vigor de la ZBE». Al respecto, se ha preguntado qué «ocurrirá cuando miles de vehículos no puedan entrar en la capital y se tenga que usar un transporte público que está claro no se ha reforzado para hacer frente a la nueva medida».

La socialista asegura que se ha producido un «empeoramiento» en las frecuencias de líneas en los últimos meses, «con problemas notificados en las líneas 4, 33 y 21, que también experimentan retrasos y recortes de frecuencias».