El PSOE pide recuperar el mural de Jesús Marías en la Chana

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, a través de su concejal Juanjo Ibáñez, ha pedido al gobierno municipal el mantenimiento y la defensa del arte urbano que se ha consolidado en la ciudad durante los últimos años. Esta reivindicación cobra especial relevancia tras la celebración del festival independiente de arte y cultura FICH en el barrio de la Chana este pasado fin de semana, un evento que subraya la riqueza cultural y artística que albergan los barrios.

El concejal socialista ha denunciado el «abandono total» de estos espacios de arte y defiende que estas representaciones artísticas «son una forma de cultura que suma valor al objetivo de ser Capital Europea de la Cultura».

Así, el edil del PSOE ha señalado que, «hoy el grupo municipal socialista quiere unirse a las voces que desde hace meses se levantan en la Junta Municipal de Distrito Chana de los colectivos y asociaciones que reclaman al Ayuntamiento de Granada mantenimiento del mural dedicado a Jesús Arias en la que fue su casa en la carretera de Málaga». A juicio del concejal, «es intolerable que un mural de esas características, dedicado a uno de los emblemas de la cultura en Granada, de la cultura más reciente y popular en Granada y vecino de la Chana, se encuentre en el estado en el que está por culpa de la desidia, de la dejadez, del abandono de los barrios en nuestra ciudad».

Para Ibáñez, «una ciudad que aspira a ser capital cultural europea no puede permitirse el lujo de dejar perder espacios dedicados a la cultura en los barrios como este mural dedicado a Jesús Arias. Lo que hizo el equipo de gobierno en la etapa anterior, el equipo de gobierno de Paco Cuenca, de la mano de la Asociación de Vecinos, que fue la gran impulsora de la iniciativa de convertir el barrio en una inmensa galería artística, urbana, callejera, al aire libre, está ahora mismo en serio peligro por culpa de la desidia y de la miopía del equipo de gobierno de Carazo, incapaz de apreciar el valor de la cultura en los barrios».

«El mural del Niño de las Pinturas, que retrata a Jesús Arias tocando la guitarra eléctrica, es un símbolo de la cultura de La Chana y de toda Granada. Que un grafiti de esta envergadura y significado, dedicado a una figura tan importante como Jesús Arias y sus hermanos, presente ya visibles desconchones y un deterioro tan evidente, es una muestra del desinterés del Gobierno de Carazo por la Cultura y por el patrimonio reciente de nuestros barrios», ha sentenciado Juanjo Ibáñez, quien ha recordado que el mural fue finalizado en mayo de 2017, coincidiendo con la Semana Cultural organizada por la Asociación de Vecinos Chana, Encina y Angustias, y desde entonces ha sido un motivo de orgullo para el barrio, donde incluso se colocó una placa en 2018 para homenajear a los hermanos Arias.