Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los concejales Juan José Ibáñez y Nuria Gutiérrez Ideal

El PSOE pide recuperar el mural de Jesús Marías en la Chana

El concejal socialista, Juanjo Ibáñez, reclama al gobierno municipal mayor cuidado del arte urbano

Ideal

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:24

Comenta

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, a través de su concejal Juanjo Ibáñez, ha pedido al gobierno municipal el mantenimiento y la defensa del arte urbano que se ha consolidado en la ciudad durante los últimos años. Esta reivindicación cobra especial relevancia tras la celebración del festival independiente de arte y cultura FICH en el barrio de la Chana este pasado fin de semana, un evento que subraya la riqueza cultural y artística que albergan los barrios.

El concejal socialista ha denunciado el «abandono total» de estos espacios de arte y defiende que estas representaciones artísticas «son una forma de cultura que suma valor al objetivo de ser Capital Europea de la Cultura».

Así, el edil del PSOE ha señalado que, «hoy el grupo municipal socialista quiere unirse a las voces que desde hace meses se levantan en la Junta Municipal de Distrito Chana de los colectivos y asociaciones que reclaman al Ayuntamiento de Granada mantenimiento del mural dedicado a Jesús Arias en la que fue su casa en la carretera de Málaga». A juicio del concejal, «es intolerable que un mural de esas características, dedicado a uno de los emblemas de la cultura en Granada, de la cultura más reciente y popular en Granada y vecino de la Chana, se encuentre en el estado en el que está por culpa de la desidia, de la dejadez, del abandono de los barrios en nuestra ciudad».

Para Ibáñez, «una ciudad que aspira a ser capital cultural europea no puede permitirse el lujo de dejar perder espacios dedicados a la cultura en los barrios como este mural dedicado a Jesús Arias. Lo que hizo el equipo de gobierno en la etapa anterior, el equipo de gobierno de Paco Cuenca, de la mano de la Asociación de Vecinos, que fue la gran impulsora de la iniciativa de convertir el barrio en una inmensa galería artística, urbana, callejera, al aire libre, está ahora mismo en serio peligro por culpa de la desidia y de la miopía del equipo de gobierno de Carazo, incapaz de apreciar el valor de la cultura en los barrios».

«El mural del Niño de las Pinturas, que retrata a Jesús Arias tocando la guitarra eléctrica, es un símbolo de la cultura de La Chana y de toda Granada. Que un grafiti de esta envergadura y significado, dedicado a una figura tan importante como Jesús Arias y sus hermanos, presente ya visibles desconchones y un deterioro tan evidente, es una muestra del desinterés del Gobierno de Carazo por la Cultura y por el patrimonio reciente de nuestros barrios», ha sentenciado Juanjo Ibáñez, quien ha recordado que el mural fue finalizado en mayo de 2017, coincidiendo con la Semana Cultural organizada por la Asociación de Vecinos Chana, Encina y Angustias, y desde entonces ha sido un motivo de orgullo para el barrio, donde incluso se colocó una placa en 2018 para homenajear a los hermanos Arias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada lidera el cambio del tiempo en Andalucía: Aemet señala un día para lluvias y caída de grados
  2. 2 Detenida una mujer cerca de un local de ocio de Granada con una riñonera llena de droga
  3. 3

    Los primos hermanos que ganaron más de 700.000 euros enviando marihuana de Granada a Europa
  4. 4 Cuatro restaurantes de Granada que parecen sacados de un cuento
  5. 5 El vecino de Íllora que intentó matar de dos tiros a otro hombre se enfrenta a 9 años de cárcel
  6. 6

    El grupo de logística Lanjatrans presenta concurso de acreedores
  7. 7 El mayor almacén de trasteros de Granada
  8. 8 El jefazo de una almazara avanza el precio del aceite en octubre: «Cómpralo ya»
  9. 9 Aemet adelanta la llegada de las lluvias a Granada: los días que más va a llover
  10. 10 La empresa de Granada que repartía en un triciclo ahora es líder en equipos para bares y restaurantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PSOE pide recuperar el mural de Jesús Marías en la Chana

El PSOE pide recuperar el mural de Jesús Marías en la Chana