Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
José María Villegas, diputado provincial del PSOE. Ideal

El PSOE pide mejoras para las carreteras locales de la provincia

Los socialistas defienden que esas vías, principalmente localizadas en el medio rural, se incluyan en la red provincial de carreteras

Ideal

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:27

Comenta

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha recabado el «apoyo unánime» de todas las formaciones políticas en el pleno celebrado este jueves para ... que esta institución ayude a los municipios a mejorar sus carreteras locales, y junto a los ayuntamientos que lo estimen oportuno, se incluyan en la red provincial de carreteras para asumir su titularidad y llevar a cabo los trabajos que precisen este tipo de vías.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El empresario Tomás Olivo, dueño del Nevada Shopping, compra el Serrallo Plaza
  2. 2 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  3. 3 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  4. 4 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  5. 5 Registrados tres terremotos en un solo día en la provincia de Granada
  6. 6 Tomás Olivo, dueño de doce centros comerciales y un icónico edificio en el Centro de Granada
  7. 7 Un terremoto de magnitud 4,2 y epicentro en el Mar de Alborán se deja sentir en Granada y Almería
  8. 8 Los municipios granadinos en los que se sintió el terremoto de magnitud 4.2
  9. 9

    La Universidad de Granada vende su solar del Camino de Ronda por 1,5 millones de euros
  10. 10

    Empieza el derribo del edificio comercial frente a Trauma, donde se construirán 56 viviendas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PSOE pide mejoras para las carreteras locales de la provincia

El PSOE pide mejoras para las carreteras locales de la provincia