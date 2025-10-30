El PSOE pide mejoras para las carreteras locales de la provincia

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha recabado el «apoyo unánime» de todas las formaciones políticas en el pleno celebrado este jueves para ... que esta institución ayude a los municipios a mejorar sus carreteras locales, y junto a los ayuntamientos que lo estimen oportuno, se incluyan en la red provincial de carreteras para asumir su titularidad y llevar a cabo los trabajos que precisen este tipo de vías.

El diputado provincial José María Villegas se ha congratulado del respaldo que ha obtenido la moción socialista para impulsar un plan de acción para la mejora de las carreteras de titularidad municipal, infraestructuras «esenciales para la vida en nuestros pueblos y su desarrollo económico y vitales para combatir la despoblación».

Villegas ha abogado porque la Diputación ayude a los municipios con este tipo de carreteras a la «matriculación y subsanación de errores para sanear la situación administrativa de las mismas -mediante asistencia técnica y jurídica-, avance en la solución técnica de esas vías y que lleve a cabo un plan de inversión que contemple actuaciones en estas carreteras».

Mientras se pone en marcha todo lo anterior, el socialista ha planteado al gobierno provincial del PP que recupere el Plan de Caminos Vecinales con una dotación económica «suficientemente importante para atender las necesidades de los municipios».

Así, ha subrayado que, con esta iniciativa, «atendemos una necesidad que existe en las localidades de la provincia» y ha asegurado que es la «mejor solución» a un problema al que se enfrentan los ayuntamientos, especialmente los de municipios más pequeños y alejados de la capital, «ante la falta de recursos financieros de los que disponen para acometer actuaciones de envergadura como las que requieren las carreteras locales».

Por otro lado, Villegas ha denunciado que el PP, junto con Vox, haya «tumbado la moción socialista para apoyar el Plan Estatal de Vivienda planteado por el Gobierno de España, que la Junta se sume aportando el 40 por ciento de la financiación como le corresponde y que la Diputación asuma un papel «proactivo», a través de Visogsa, para «aprovechar esta oportunidad y facilitar el acceso a un hogar a colectivos y familias más vulnerables de la provincia».

Los socialistas han mostrado su «decepción» por el posicionamiento negativo de la derecha ante un tema «fundamental» para la ciudadanía como la vivienda y han afeado al gobierno de Francisco Rodríguez su «ineficaz» gestión en este ámbito.

Por su parte, la diputada provincial Francisca Santaella ha resaltado el «apoyo mayoritario del pleno a la moción del PSOE para exigir a la Junta de Andalucía mejoras en el cribado y la atención frente al cáncer de mama».