El PSOE pide medidas para ayudar a los comercios tras la entrada en vigor de la ZBE Señala que los negocios del barrio han perdido un importante volumen de ventas con las restricciones al tráfico

Martes, 14 de octubre 2025, 13:44

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha exigido al equipo de gobierno municipal que ofrezca «soluciones reales» a los comerciantes de Granada ante el «descenso notable» de la clientela, especialmente del Área Metropolitana, que se ha producido tras la entrada en vigor de la zona de bajas emisiones (ZBE) el pasado 1 de octubre, una medida que ha calificado de «absolutamente absurda e injusta» y que no ha venido acompañada de mejoras en el transporte ni de aparcamientos disuasorios.

Ruz ha realizado estas declaraciones a los medios desde el Mercado de Merca 80, «el corazón comercial del barrio del Zaidín», donde ha «comprobado de primera mano» el impacto de la medida, tras dos semanas de implantación, que ya «está dejando ver sus efectos negativos con un descenso de las ventas entre el 30% y el 40%, según nos denuncian los propietarios de los puestos de este mercado».

Así lo asegura el grupo municipal socialista a través del testimonio de David Consuegra, dueño de un conocido comercio de Merca 80, quien ha denunciado que «desde hace varios días hemos notado un descenso de los clientes y, más que otra cosa, es porque mucha gente de los pueblos no puede llegar a Granada por desconocimiento o porque tienen miedo de entrar a que les caiga la multa». Consuegra ha cifrado el descenso de ventas en un «30-40%», sobre todo en la franja de martes a viernes, y ha solicitado a la alcaldesa que «la zona de bajas emisiones se reduzca de alguna manera, aunque sea más bien de río para allá, o se habiliten unos parkings gratuitos para que la gente pueda llegar con los coches o la línea azul se bonifique de alguna manera».

La situación se agrava, según la socialista, con el «colapso absoluto del área de movilidad» ante las «tantas solicitudes, tantos recursos, tantas alegaciones» recibidas. «La gente no está teniendo la respuesta a sus recursos, por tanto, no sabe si va a poder entrar, si no va a poder entrar, si le van a multar con 200 euros, que es un gran palo», ha advertido. Para Ruz, todo esto «repercute en el comercio», y ha alertado de que un descenso en las ventas, como les han trasladado los comerciantes, «va a suponer que muchos de ellos tengan que echar la persiana y se pierdan esos puestos de trabajo».

Raquel Ruz ha reiterado el modelo alternativo que proponía el PSOE, que consistía en una Almendra Central (zona del centro histórico ampliada), una mejora considerable del transporte urbano con un nuevo contrato y una segunda línea del metro por la Cornisa Sur y hacia Santa Fe-Aeropuerto, un modelo que estaba «consensuado tanto con todos los colectivos como con los municipios del cinturón».