Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cuenca junto a Ibañez hoy en atencion a los medios

El PSOE pide conocer «de inmediato» la nueva ubicación de la Biblioteca de Andalucía

El viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Paco Cuenca, exige a la Junta definir la ubicación definitiva y ejecutar, «de una vez por todas, una partida que se lleva repitiendo desde que gobierna el PP en Andalucía y que después se guarda en un cajón»

Ideal

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:38

Comenta

El viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, y el concejal Juanjo Ibáñez, han denunciado el «engaño continuado del Gobierno ... de Juanma Moreno con la Biblioteca de Andalucía«, un proyecto que consideran la «gran mentira» de los Presupuestos andaluces, por lo que han exigido que se defina su ubicación »de forma inmediata«. Para Cuenca, el proyecto es una de las »grandes deudas históricas de la Junta con Granada, una infraestructura cultural que es fundamental para dotar a la capital de una sede digna y moderna que el Partido Popular en la Junta de Andalucía ha decidido «meter en un cajón».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega a un histórico local de Granada PrimaPrix, la tienda que vende «grandes marcas a precio de outlet»
  2. 2 Rescatan a un hombre que ha quedado atrapado tras volcar su vehículo en la A-92
  3. 3

    Los cabecillas de la trama de las oposiciones de la Policía Local de Granada amañadas
  4. 4 El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  5. 5 Moclín llora a su primer alcalde de la democracia
  6. 6 Oferta de trabajo múltiple en Granada para trabajar en la nueva tienda del Nevada
  7. 7

    «Ese niño tiene que entrar en estas y punto. Digan lo que digan»
  8. 8 Alejo denuncia «amenazas de muerte» tras su beso a Hormigo, jugador del Granada CF
  9. 9

    Cancelan la baby shower en el consultorio de Darro por quejas vecinales
  10. 10 Muere un ciclista inglés de 57 años tras sufrir un desvanecimiento en la N-340 en Almuñécar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PSOE pide conocer «de inmediato» la nueva ubicación de la Biblioteca de Andalucía

El PSOE pide conocer «de inmediato» la nueva ubicación de la Biblioteca de Andalucía