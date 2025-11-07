El PSOE pide conocer «de inmediato» la nueva ubicación de la Biblioteca de Andalucía

El viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, y el concejal Juanjo Ibáñez, han denunciado el «engaño continuado del Gobierno ... de Juanma Moreno con la Biblioteca de Andalucía«, un proyecto que consideran la «gran mentira» de los Presupuestos andaluces, por lo que han exigido que se defina su ubicación »de forma inmediata«. Para Cuenca, el proyecto es una de las »grandes deudas históricas de la Junta con Granada, una infraestructura cultural que es fundamental para dotar a la capital de una sede digna y moderna que el Partido Popular en la Junta de Andalucía ha decidido «meter en un cajón».

Desde la actual sede de la biblioteca, que comparte espacio «provisional» con la Biblioteca Provincial de Granada, Cuenca ha señalado que la situación es «una de las grandes mentiras del Partido Popular que, año tras año, presenta partidas en los presupuestos de la Junta para después dejar el proyecto sobre la mesa, sin ningún tipo de avance». Al respecto, el socialista ha detallado que «ya es la sexta vez que Moreno presenta sus presupuestos con asignaciones para la construcción de esta dotación cultural sin ningún tipo de avance».

En este contexto, el viceportavoz del PSOE ha denunciado que el presupuesto de la Junta «es un cúmulo de mentiras porque las partidas destinadas a cultura, en es caso de Granada capital, finalmente no se ejecutan«. Además, ha condenado »el nulo empuje político del gobierno de Moreno, ya que, a día de hoy, ni siquiera sabemos dónde va a ir la sede de la Biblioteca de Andalucía, en un ejemplo más de los agravios del PP a Granada, en un momento decisivo para nuestras aspiraciones como Capital Europea de la Cultura en 2031».

«Granada es una capital cultural y literaria por excelencia, que además tiene aspiraciones muy importantes de cara al año 2031. La parálisis de esta biblioteca es un ataque directo a nuestra identidad cultural y a la imagen de una ciudad que quiere seguir siendo referente mundial en las letras», ha sentenciado. Para concluir, el viceportavoz socialista ha pedido a Moreno que «deje de castigar a Granada» y le ha instado a que «el Gobierno andaluz del PP despierte y reactive de manera inmediata el proyecto de buscar una sede definitiva Biblioteca de Andalucía».