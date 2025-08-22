El PSOE pide a Carazo un «refuerzo» de autobuses al Albaicín y otros puntos «colapsados» por turistas Castillo ha exigido al gobierno del PP el «refuerzo inmediato» de las líneas de autobuses que conectan el centro de la ciudad con barrios históricos como el Albaicín y el Sacromonte

El viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo, ha reclamado este viernes al gobierno local que dirige Marifrán Carazo (PP) un «refuerzo» de las líneas de autobuses al Albaicín y al Sacromonte, y otros puntos de los barrios históricos de la ciudad «colapsados de turistas, lo que impide que los vecinos puedan hacer un uso normal de transporte público de la ciudad».

El socialista se ha referido a las «decenas de minibuses» que son compartidos a diario por vecinos y «cientos de turistas» que visitan estos barrios históricos de Granada y que «han convertido los trayectos en verdaderos infiernos, con puntos negros como la cuesta del Chapiz, donde coger el bus se hace imposible porque los vehículos van saturados desde Plaza Nueva», según ha advertido el representante del PSOE.

Al respecto, Castillo ha exigido al gobierno del PP el «refuerzo inmediato» de las líneas de autobuses que conectan el centro de la ciudad con barrios históricos como el Albaicín y el Sacromonte, y ha denunciado que el transporte público en estas zonas está «completamente colapsado por el turismo masivo, lo que impide a los residentes, especialmente a personas mayores, familias con niños y personas con discapacidad, hacer un uso normal del servicio».

«El transporte público en estos barrios se ha convertido en una pesadilla para los vecinos», ha asegurado Castillo, quien ha destacado que «los minibuses que suben a diario están saturados desde Plaza Nueva, haciendo imposible que los residentes se incorporen en puntos clave como la Cuesta del Chapiz». En este sentido, el socialista ha avisado de que «igual suerte padecen los vecinos que van al Sacromonte o al Realejo», por lo que ha urgido soluciones «concretas, contundentes y eficaces».

El viceportavoz del PSOE ha remarcado además que esta situación se ha abordado en «numerosas ocasiones» en las juntas municipales de distrito, sin que el gobierno del Partido Popular «haya ofrecido soluciones concretas para las zonas afectadas».

«Los vecinos llevan dos años pidiendo a gritos que se refuerce la frecuencia de estos autobuses y que se renueve la flota, que en muchos casos está en muy mal estado, pero el Ayuntamiento bajo el gobierno del PP los ha dejado solos ante una turistificación sin control que cada día que pasa va a más», ha abundado el representante socialista.

Castillo ha criticado así que «el Ayuntamiento ha dejado totalmente aislados a los vecinos que tienen que hacer frente a una turistificación sin control y sin contramedidas por parte Carazo, con un sistema de transporte colapsado y sin acciones en materia de movilidad que den respuesta a las necesidades que se van generando en la capital».

Para concluir, el socialista ha vuelto a hacer un llamamiento al PP de Granada «para que tome decisiones y gestione los asuntos de la ciudad atendiendo las demandas de distritos que hay que proteger, y que piden a gritos que se refuercen las líneas de autobús y las frecuencias para que sus vecinos y vecinas sean la prioridad y puedan hacer uso de un servicio público que la alcaldesa no está garantizando», según ha finalizado.